日本拉麵｜信玄拉麵排長龍$40吃到飽　親訪扎幌人妻推介$25炒飯！

【日本拉麵】到日本一定要食返碗拉麵，想光顧價錢平又大獲好評的拉麵小店？位於札幌的一間人氣拉麵店被坊間評為「味噌湯拉麵之代表」，絕對是不可以錯過！就連地道的日本人自己也稱讚及排隊去食。



信玄人氣平價拉麵大大份

位於扎幌的信玄一直大受熱捧，經常大排長龍。究竟它有何吸引之處呢？一齊睇睇駐扎幌的旅游達人，同地道日本人的分享啦！

圖片來源：小紅書@Missyuki

主打6款拉麵 齊集味噌、鹽味、醬油湯

先看信玄拉麵有什麼拉麵？店家提供6款以日本戰國時代地方命名的拉麵，價錢每碗約760円（折約$40港元），分別是：

越後 - 辣味味噌 (辛味噌)

信州 - 濃味味噌(コク味噌)

土佐 - 淡味鹽味(あっさり塩)

播磨 - 濃味鹽味(こってり塩)

尾張 - 淡味醬油(あっさり醤油)

水戸 - 濃味醬油(こってり醤油)

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湯底分為味噌、鹽味及醬油味，再分濃味或淡味。此外，信玄也提供套餐、炒飯、餃子、額外配料如牛油、粟米、泡菜等選擇，店家還提供半份拉麵540円（折約$30港元）。原來，信玄之所以如此受歡迎，因為味道好和價錢划算之外，每份拉麵亦十分大碗！而且他們的炒飯亦獲不少網民好評。

店內設13個座位，但仍然不減光顧人數。深夜12:50 信玄門外還有一大隊人在排！

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日本名星也曾經光顧喔！

圖片來源：小紅書@金魚眠於封閉酒缸

移民扎幌人妻推薦信玄炒飯

記者訪問住已移民扎幌的香港人情小姐（阿丁），她約8年前隻身到扎幌生活，後來在當地結識了現任丈夫，同為香港人。她在訪問中表示，信玄是扎幌當地味噌湯拉麵之代表，湯底濃郁之餘，麵底很彈牙。她更推薦信玄的炒飯450円（折約港元$24.8)，她說道即使在下雪天，信玄門外仍是大排長龍，受歡迎的程度很高。

阿丁有自己的FB專頁「情熱北海道 Ding's Hokkaido Journal」，分享全在札幌的生活點滴。（圖片來源：受訪者提供）

日本網民留言︰拉麵真的很大碗

不少在札幌的日本人盛讚信玄拉麵，叉燒鮮、炒飯一流、豬骨味噌湯醇厚、麵條彈牙、很大碗…看看他們的評價︰

來至ヒールジャック留言：叉燒在油𥚃燉過，感受到它的鮮味。炒飯更是一流！甜辣的香濃味道帶點濕潤，不是外面鹹鹹的味道。

來至ぱおまめ 留言：我們一家也認為信玄是必遊之地，可以看到日本人最原始的風景。拉麵端出來時擔心吃不下！信玄擁有簡單又醇厚的豬骨和味噌，讓人吃不厭。

來至中野クレイジー留言：拉麵的大小令我猶豫，真的很大碗。湯底不太鹹且濃郁，深黃色的麵條彈牙、質地豐滿。

信玄拉麵

地址：北海道札幌市中央区南六条西8

電話：011-530-5002

營業時間：11:30am~1:00am

