2023全球最佳航空公司排名出爐　新加坡航空奪冠、國泰反彈回10大

【全球最佳航空公司排名2023】Skytrax剛剛公布全球最佳航空公司排名2023（World Airline Awards 2023），全球最佳航空公司排名中，新加坡航空、卡塔爾航空、日本航空、歐洲航空等繼續榜上有名，而以香港為基地的國泰航空終收復失地，重返10大奪第8名。



作為全球最有公信力的旅遊品牌排名榜單之一，由Skytrax公布的《全球最佳航空公司獎項》（World Airline Awards）排名榜單備受矚目。Skytrax在2023年6月20日正式發布2023年度全球100大航空公司（The World‘s Top 100 Airlines in 2023） ，結果出人意表。

6月20日舉行「2023年度全球100大航空公司」巴黎發布會。（圖片來源：Skytrax官方）

新加坡航空奪冠 揮低蟬聯7年的卡塔爾航空

新加坡航空公司（Singapore Airlines）今屆揮低了蟬聯7年第一位的卡塔爾航空（Qatar Airways），並同時奪得亞洲最佳航空公司、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座位、世界最佳頭等艙舒適設施等9個全球最佳獎項。

（圖片來源：Skytrax官方）

卡塔爾航空雖屈居第2，但繼續在商務艙領域稱霸，榮獲全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、全球最佳商務艙休息室（哈馬德國際機場Al Mourjan休息室）、全球最佳商務艙休息室餐飲和中東最佳航空公司等9大獎項。

ANA與Emirates繼續第3、4名打拉鋸戰

全日空航空（ANA）在今年全球排名中位列第3，並再次榮獲世界最佳機場服務獎和世界最清潔航空公司獎，成績稍好過第4名的阿聯酋航空（Emirates），而阿聯酋航空（Emirates）也同時獲得全球最佳機艙娛樂、全球最佳經濟艙等獎項。兩間航空公司已多年於第3、4名中展開拉鋸戰。

國泰由去年第16跳升至第8名

而以香港為基地的國泰航空（Cathay Pacific Airways），今年終於收復失地，由原來的第16位回升至第8名。雖無特別標青的大獎，卻獲得 COVID-19 航空公司安全評級認證，在機場和機上的清潔度、社交距離、口罩使用、消毒劑和其他衛生系統上，國泰獲得Skytrax的肯定。

（圖片來源：國泰航空）

Skytrax全球最佳航空公司排名2023首20名名單

1. 新加坡航空（Singapore Airlines）（2）

2. 卡塔爾航空（Qatar Airways）（1）

3. ANA全日空（ANA All Nippon Airways）（4）

4. 阿聯酋航空（Emirates）（3）

5. 日本航空（Japan Airlines）（6）

6. 土耳其航空（Turkish Airlines）（7）

7. 法國航空（Air France）（8）

8. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）（16）

9. 長榮航空（EVA Air）（18）

10. 大韓航空（Korean Air）（9）

11. 海南航空（Hainan Airlines）（14）

12. 瑞士航空（Swiss International Air Lines）（10）

13. 阿提哈德航空（Etihad Airways）（12）

14. 西班牙國家航空（Iberia）（25）

15. 斐濟航空（Fiji Airways）（36）

16. 塔新航空（Vistara）（20）

17. 澳洲航空 （Qantas）（5）

18. 英國航空（British Airways）（11）

19. 紐西蘭航空（Air New Zealand）（30）

20. 達美航空（Delta Air Lines）（24）

*括號內為2022年排名

