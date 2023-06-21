雞蛋｜網民食烚蛋嚇見白色蛋黃！母雞有病/假蛋？專家解釋2大真相

一名台灣網民分享，剝開烚蛋嚇見蛋黃白色，不是一般常見的黃色。照片曝光後，引發網友熱烈討論和好奇。



食烚蛋見白色蛋黃 「雞有白化病？」

這名網友覺得白色的蛋黃很特別，於是就拍照分享並上載「爆廢公社二館」社交平台專頁，不少網民直呼大開眼界，同時誘發很多疑問。

（圖片︰爆廢公社二館FB專頁）

網民議論紛紛：「假蛋？變種蛋？得了白化症的蛋？淘寶買的嘛？很明顯是有病的，大概是打了美白針，吃到一半口吐白沫才會這樣吧。」同時，有其他網友也買到在煮熟後是白色蛋黃的雞蛋：「上禮拜也買到這樣的，蛋腥味很重，不敢吃直接丟了。一盒內有兩顆這樣的。」

還有熱心網民請教ChatGPT大神，獲得詳盡回覆︰「白色蛋黃很少見，因為蛋黃的顏色主要是由黃酮類化合物的含量決定的…大部分的雞蛋黃的顏色比較深，是因為雞蛋的飼料中含有大量的卵黃素，這是一種類胡蘿蔔素的色素，能夠促進蛋黄的營養和健康發育。在飼料中添加胡蘿蔔素和玉米藍可以使蛋黄的顏色更加深黃。然而，如果雞的飼料中缺乏卵黃素和其他營養物質，或由於遺傳原因，可以造成雞蛋中的蛋黃顏色較淺，甚至是白色的。這種情況下，蛋白和蛋黄的營養價值不會受到影響，只是顏色上有所區別。」

甚至乎，有網民在帖文下分享一隻比白色蛋黃更奇異的年輪蛋黃，笑稱「我的蛋還會拉花」。年輪蛋黃的原因據專家指有4項原因︰

1.養雞場正好在調整飼料的配方，使得雞隻吃到不同的飼料配方導致。

2.飼料調配疏忽使得雞隻有可能吃到一頓有色素、一頓沒色素的飼料。

3.雞隻採食的習慣不佳導致。

4.顆粒、粉狀飼料分離導致雞隻採食不均。

（圖片︰爆廢公社二館FB專頁）

蛋黃顏色跟雞隻飼料關係密切

蛋黃顏色，其實跟雞隻吃的飼料關係密不可分。營養師提出給母雞吃愈多類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃素的食物，像是新鮮草、草蜢、甘筍、苜蓿、金盞花等，會讓蛋黃的顏色變得更橙紅更深色。而雞蛋黃色較淺較白，推斷可能吃粟米或小麥等粗糧。

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牧場餵雞吃純小麥 令蛋黃變淺變白

台灣TVBS新聞訪問雞隻牧場主人，所得回覆是，該牧場餵雞隻的飼料純用小麥，生產出來的雞蛋是啡紅色蛋殼，蛋黃顏色也較淺。其他吃混合飼料（加玉米、大豆及動物性蛋白質食物）的雞而生產的蛋，蛋殼白色，蛋黃顏色也較深。

另外，苗栗縣政府農業署副署長蔡政新再新聞訪問中表示，雞可能會受高溫影響，再超級熱的天氣下，也可能會導致雞蛋黃偏白。