台灣｜鱷魚腳拉麵帶皮連爪碗也裝不下　網民︰看起來好硬(慎入)

台灣拉麵又有新搞作，上次大王具足蟲拉麵及青蛙拉麵「蛙呀蛙呀蛙拉麵」出現後，台灣拉麵又見新招，鱷魚腳拉麵。有間拉麵店稱他們以鱷魚腳為食材製作「酷斯拉鱷魚拉麵」，拉麵外觀已令不少人震驚。



「哥斯拉拉麵」太野生嚇窒全網

位於台灣雲林斗六市愛國街的「女巫貓葵」近日推出新菜式--「酷斯拉鱷魚拉麵」，旋即吸引不少網友留言。一隻比拉麵碗還大的鱷魚前臂及尖爪連指甲一起上碟，爪長到伸出碗外，難以想像如何入口，同時不少網民說給嚇壞了。有網民怕怕，也有網民想來朝聖，紛紛留言標記好友。

圖片來源：FB@女巫貓葵（斗六店）

鱷魚拉麵每碗新台幣1,500元

「鱷魚拉麵」每碗售價高達新台幣1,500元，為限定款口味，需要預定也不可外賣。鱷魚拉麵以店招牌「女巫湯底」作底，亦可客制化餐點。但想一嚐鱷魚拉麵，要私訊預定，因為鱷魚腳很難訂，並需時等待。不敢嚐試鱷魚腳的，也可嚐別款湯麵，如招牌小龍蝦女巫湯麵。

網民留言比青蛙拉麵可怕

雖然以往出現不少獵奇食物，但有網民稱這鱷魚拉麵比青蛙拉麵更可怕。更有網民開玩笑說吃這拉麵是變鱷魚人的第一步，亦想在鱷魚指甲上塗指甲油。但亦有不少網民想試試看。「女巫貓葵」其實在台灣也有知名度，台灣藝人如劉曉憶及張鈞甯曾到訪。

網民留言▼▼

+ 2

相關文章︰台灣｜青蛙拉麵全蛙浮湯太驚嚇！台東雲林特產青蛙湯1碗2隻(慎入)

女巫貓葵（斗六店）

地址：台灣斗六市愛國街199號

電話：+886 968 337 774

營業時間：11:30 - 15:00 17:00 - 20:00

