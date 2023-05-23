台灣美食︳大王具足蟲拉麵震烈眼球似異形味鮮甜　網民呼似巨曱甴

拉麵美食？！喜歡吃拉麵的人會試試這碗「獵奇拉麵」嗎？台灣台北拉麵店「拉麵公子」近日預告新推「大王具足蟲拉麵」，身披盔甲的大王具足蟲，恰似異形俯臥在拉麵上，極度衝擊眼球！帖文一出隨即嚇煞兩岸三地群眾。



大王具足蟲拉麵嚇煞群眾

這碗「大王具足蟲拉麵」其實去得幾盡，原於店家敢將一隻酷似大曱甴的怪獸，原隻擺在拉麵上，不加修飾。大王具足蟲其實居於深海二千多米，是巨型海鮮之類。有人說大王具足蟲似足《風之谷》的王蟲，亦有人話似放大了百倍的曱甴！重點是，拉麵控、海鮮控，你實在敢去挑戰？

（圖片來自拉麵公子官方Facebook）

即使有沒有人去挑戰，台北拉麵店「拉麵公子」已成功搶下了焦點。該店不定期會推出限定口味拉麵，近日在官方Facebook宣布「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」即將限量推出！在熱呼呼的拉麵上，大王具足蟲躺定，視覺上極為衝擊。據老闆所指，官方圖片的大王具足蟲已是最小的尺寸，屆時客人吃到的版本，將比官圖的更大，不禁令人心驚膽顫。

大王具足蟲是甚麼？

大王具足蟲棲息於海深170米至2,140米，一帶幽暗無光的海域。當它成年後，體長可達19-37厘米，牠有兩對觸鬚及由4,000個平面小眼組合成的複眼，共有7對關節肢。老闆指，一般在深海裡的滋泥或黏土層可找到大王具足蟲，但整體牠仍屬稀少及難捕的海鮮，所以來貨十分不穩，暫時只接受熟客預約，每碗售價TW$1,480（約HK$377）。

至於味道，餐廳表示會採用清蒸方式來料理大王具足蟲，其口感與味道介乎於龍蝦與螃蟹之間，而腺體味道與口感類似蟹黃蟹膏，整體充滿著濃厚海味，與拉麵公子招牌的濃厚魚介雞白湯拉麵非常匹配。

細睇大王具足蟲係咩味？▼ ▼

網民幽默指吃「大曱甴」如成就解鎖

以台灣物價來說，一碗拉麵近400港元已是「天價」，不過消息一出，仍有不少網民紛紛表示想「自薦做熟客」試菜，並形容食大王具足蟲拉麵是「人生成就解鎖」及「享受頂級夢幻海鮮」！亦有網民覺得大王具足蟲「好核突」，好像「巨大曱甴」，「反給我1,000元也不會碰」等，反應非常兩極。

即睇網民反應 ▼ ▼

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拉麵公子

地址：台北市中山區八德路二段279號

營業時間：1130-1330、1730-2030

