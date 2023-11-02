深圳片皮鴨推介｜7大高質抵食正宗烤鴨 花悅庭／京味張／¥128起

深圳片皮鴨推介｜在香港想食正宗的北京烤鴨，動輒都五、六百元起跳，身為烤鴨控，時時食荷包都幾傷。想歎平靚正烤鴨，何不去僅有一水之隔的深圳？深圳近年進駐了不少北京烤鴨老舖，不論味道、質素及價錢都非常超值！今次《香港01》好食玩飛記者精選深圳7大平靚正烤鴨店，不少還受網民熱捧，愛烤鴨的朋友必不可錯過！



在深圳吃烤鴨CP值極高，差不多是香港半價食到！（圖片來源：小紅書@YNOT东莞）

深圳7大平靚正烤鴨網民推薦

深圳美食何止得酸菜魚？烤鴨也是必食菜式！深圳的片皮鴨價錢，整體都較香港平，加上近年有不少北京烤鴨老舖進駐深圳，味道還十分正宗！記者今次翻找了各大討論區，精選5間必食的深圳烤鴨專門店，均CP值爆標，如人氣的花悅庭、金鴨季、京味張、同順居……等，想食烤鴨的朋友不妨參考以下推介搵食喇！

深圳片皮鴨推介【1】花悅庭‧果木烤鴨

深圳烤鴨店眾多，花悅庭‧果木烤鴨深受網民熱推，不但環境舒適及份量足，味道也備受好評。店家招牌菜「傳統北京果木烤鴨」，下單後師傅會即席在客人面前現切出爐烤鴨，令人可一嘗至新鮮的烤鴨，外皮香脆帶碳火香，肉質肉嫩，點上自家製甜面醬，令人一試難忘！吃烤鴨自然不可缺少吃椒鹽鴨架，酥脆香口，佐酒一流，另外，還不可錯過多款巧手京式小菜，如芝士酸奶火燒、水晶糟香鴨舌、京城素手捲等，人均¥277。

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花悅庭‧果木烤鴨 詳情

地址：深圳福華三路與益田路交叉口平安金融中心北塔裙樓商業06層606商店



深圳片皮鴨推介【2】京炙坊

深圳新派的烤鴨店，當屬京炙坊，這兒在傳統北京烤鴨的基礎上，加入了貴價魚子醬及芝士，油脂馥郁，味道別樹一格又不乏傳統滋味。店內還供應一系列京式小菜，如宮保雞丁，炙字烤肉，燉鴨湯也是必食之選，飯後甜品還必點「黑芝麻手作冰淇淋」，採用石守獅造型，好味又打卡！

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京炙坊 詳情

地址：深圳文昌南街華僑城創意文化園區北區B7首層



深圳片皮鴨推介【3】金鴨季

提到深圳烤鴨，近來熱門新貴當屬金鴨季，輪烤鴨質素，不少網民甚至還評價金鴨季較京味張出色。金鴨季招牌菜就是「果木烤鴨」，烤鴨經過果木煙燻，帶有陣陣山楂香，非常獨特！一隻僅¥238，等同香港食半價，好抵！

此外，選擇吃一隻烤鴨，還可揀不同吃法，如片皮鴨、椒鹽鴨架及鴨架豆腐湯等，師傅在客人面前將烤鴨切片，分成鴨皮、鴨胸肉同埋鴨髀！第一食是片皮鴨，簡單沾上白糖，鴨皮酥脆，油香甘甜，邪惡之最！另外，也可用薄皮包住鴨皮、鴨肉、山渣粒、青瓜及京蔥吃，煙韌又不油膩。第二食是椒鹽鴨架，鴨骨酥脆得可直接食用，好獨特！第三食是用鴨架、紹菜及豆腐熬成湯，鴨肉鮮甜好突出，解膩一流。

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金鴨季 詳情

深圳分店地址：

深圳市皇崗路5001號深業上城小鎮L3層T3089鋪（深業上城店）

深圳市寶民一路海雅繽紛城L5層L533號（海雅店）



深圳片皮鴨推介【4】京味張·北京烤鴨

作為北京過江龍店，京味張來到深圳時已立即爆紅，即便開了多間分店，各分店門口仍大排長龍，十分有名！餐廳裝潢走中國風，均以大紅色為主色調，配合京劇元素，環境雅致。這兒的招牌烤鴨，半隻只需¥128，價錢稍貴過金鴨季少許。下單後，師傅會推著小車，即場在客人面前切片皮鴨。除烤鴨，京味張的貝勒爺烤羊肉、自制嫩豆腐、老北京酸奶也非常出色，值得一試。

京味張·北京烤鴨 詳情

深圳分店地址：

深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場1層29號（皇庭廣場店）

深圳市福田區京基濱河時代KKONE商場L412（福田Kkone店）

深圳市福田區竹子林4路博園商業酒店2樓（福田竹子林店）

深圳市南山區南海大道百富大廈2111號（南山店）

深圳市南山區留仙大道益田假日里購物中心L5層7-8號舖（益田假日里店）

深圳市羅湖區桂園街道紅桂路紅桂大廈一層（羅湖店）

深圳市羅湖區寶安北路寶能中心環球匯購物中心B區5樓（寶能中心店）

深圳市龍華區民治街道中梅路潤達圓庭西街一層36-4（龍華店）

深圳市龍華區廣培社區高爾夫大道8號1棟L402（龍華觀瀾湖店）

深圳市龍崗區華南二道萬達廣場三號門五樓（龍崗萬達廣場店）

深圳市龍崗區永香路灣畔購物中心2樓（龍崗灣畔店）

深圳市龍崗區龍崗街道銀翠路與龍崗路交叉口西南角（龍崗南聯店）

深圳市寶安區西鄉街道金海路樂群綜合樓A2棟首層116至118號（寶安西鄉店）

深圳市寶安區寶民一路萬達廣場A棟3F001（寶安萬達店）



深圳片皮鴨推介【5】同順居北京菜館

同順居在討論區的熱度不輸金鴨季及京味張！同為北京過江龍，這裡亦以果木烤鴨馳名，店家以掛爐方式燒鴨，所出來的片皮鴨均酥脆帶果木香。這兒也供應著一鴨多食的料理，除傳統的鴨架湯外，店家更提供椒鹽鴨架、炖鴨湯、鹵煮鴨、糖醋里脊，令人一試難忘。此外，同順居也有其他北京菜式，如老北京炸醬麵、京醬肉絲、炒餅等，菜品選擇地道又多。

同順居北京菜館 詳情

深圳分店地址：

深圳市福田區福華一路領展中心城L1層LF1024號（中心城店）

深圳市福田區農林路69號印力中心B1-11（印力中心店）

深圳市福田區景田北街48號景田銀座2樓（景田東方銀座店）



深圳片皮鴨推介【6】梧桐北京烤鴨

梧桐來自北京，相比其他過江龍店，環境裝潢較摩登型格。這兒主打京川菜及fusion料理，當中必食招牌四味烤鴨，鴨皮酥脆，油香豐沛，另配有3款特色醬料選擇，可隨個人喜好配搭出不同風味。如喜歡松露，可試試「松露鴨米」，鴨內加入白米及松露烤製，鴨肉充滿松露香，配上鴨飯同吃更香口。另外，奶油南瓜湯、fusion水煮魚、沸騰桂花魚、芥末鴨掌也是必食之選。

梧桐北京烤鴨 詳情

深圳分店地址：

深圳市南山區文心五路33號海岸城購物中心4層423號（海岸城店）

深圳市羅湖區桂園街道寶安南路1881號萬象城華潤大廈3樓N303（萬象城梧桐Plus店）



深圳片皮鴨推介【7】芙蓉樓·尚熹

深圳湘菜老字號「芙蓉樓·尚熹」，主打的融合多個中菜菜系的特色料理，當中必食「原創飛天茅台灼玫瑰鹽烤鴨」，吃時廚師會在客人面前將茅台酒淋在烤鴨上，用火炙烤過的烤鴨，表皮飄溢著淡淡的茅台香，非常獨特！此外，店家的魚子醬烤鴨、芙蓉飛雞堂灼雲南鮮菌、剁椒啫老虎斑及香煎大蝦等都是必食之選。

芙蓉樓·尚熹 詳情

地址：深圳市寶安區西鄉大道與寶源路交匯處中央大道B座2樓201-202海灣旗艦店

