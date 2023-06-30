香港新手信？內地台灣旅客爆買山浪奶茶成箱搬　港網民︰唔捨得買

香港手信！早前小紅書刮起山浪樽裝奶茶爆買潮，這股風潮不止直捲內地，近日連台灣客都開始來「掃貨」！有台灣旅客更表示，被山浪奶茶的味道「驚艷到」，並一口氣搬17瓶回台，非常誇張！然而，她分享的帖文反而觸發到香港網民熱討，不少港網民直指「聽都未聽過」山浪奶茶，定價$39枝太進取等，似乎本地人與外地人，對香港土產名物的認知，存在著很大差異。



山浪樽裝奶茶掀中台搶購潮！旅客一箱箱爆買

旅客來港旅遊，總會買一些土產手信回國與親友分享，或留比自己慢慢歎。除小熊曲奇或帝苑蝴蝶酥外，根據小紅書，近來香港最紅的手信還有「山浪樽裝奶茶」！此款奶茶巴閉在曾於2019年獲得奶茶比賽香港區獎項， 且標榜香港每周新鮮製造，數量有限，查看小紅書，不難看到內地網民一箱箱爆買回家的實況帖文，非常誇張。

（圖片來源：小紅書＠鱼眼zizi）

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一口氣爆買17支回台！台灣客：喝了一瓶整個被驚艷到

本以為山浪樽裝奶茶僅在內地爆紅，沒想到這款奶茶也廣受台灣旅客歡迎！早前，有台灣旅客指自己在香港偶然喝到一瓶山浪奶茶，隨即被它的味道驚艷到，並大讚奶茶喝起來很順口，茶體不澀，且有回甘，很接近在香港地道的茶餐廳喝到的港式奶茶！她還表示一定要把這美味帶回台灣，一口氣把架上的17瓶奶茶搬回台！

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（截圖自小紅書）

山浪樽裝奶茶爆紅 港網民感不惑：「聽都未聽過」

看完旅客反應，香港人又點睇？對於山浪樽裝奶茶爆紅，早前在連登討論區也有網民分享感到難以理解，直指山浪奶茶「聽都未聽過」！不少人和議表示，山浪奶茶一支定價$39「見到都唔捨得買」，「買了等同交智商稅」 ，「遊客錢真易賺」等，負評極多。不過，當中也有少部分網民表示買過覺得好飲，味道「好飲過茶餐廳」，只是衰在價錢太貴！

說實話，記者在看到小紅書帖文前，也從無聽過香港有山浪奶茶。似乎本地人與外地人，對香港土產名物的認知，存在很大的差異呢！

即睇香港網民負評反應！ 👇 👇 👇

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亦有香港網民表示好飲，但價錢略貴！ 👇 👇 👇