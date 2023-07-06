澳門銀河全新酒店｜澳門銀河萊佛士8月登場　450套房連管家極奢華

全澳最新的奢華酒店，「澳門銀河™」的第7家酒店品牌，澳門銀河萊佛士8月登場，料成澳門路氹矚目的新地標及全球最大型的綜合度假城。到澳門玩又多一間新酒店可揀了！



套房連管家服務 金光閃閃氣派足

銀河萊佛士有大概450間奢華套房，設專業管家服務，奢華套房以意大利現代美學為設計靈感，住客可漫步泳池花園，體會地中海風情；又可飽覧「澳門銀河」天浪淘園空中水上綠洲風景。置身其中，定能感受到中西合壁、傳統與現代交融的住宿姿彩。而外部金碧輝煌的建築配置了先進的數碼LED裝置，氣派感十足！酒店每層有玻璃空中廊橋接連塔樓的兩翼，鄰近澳門城區及綜合度假城的風光定可一覽無遺！

（Galaxy Macau）

百萬美元雞尾酒 精緻美饌生蠔吧

銀河萊佛士內有多間特色餐廳、酒吧及水療中心，例如萊佛士大堂吧，那裡休閒奢華的氛圍，客人可細味特色傳統下午茶，舒適地消磨時光；萊佛士大堂吧內的香檳及生蠔吧，住客可品嚐澳門專屬的「百萬美元」雞尾酒，此酒由傳奇調酒師嚴崇文於1910年研制，極為罕貴！在6樓的陽光池畔餐吧，住客在陽光下及玻璃屋中可享用精緻美饌。

（Galaxy Macau）

不可不提的是，澳門銀河萊佛士把標誌性的長廊酒吧，融入了澳門本地文化特色，由著名設計師Joyce Wang設計，令有108年歷史的長廊酒吧以別開生面的方式讓客人沉醉在時尚氛圍內。此外，日本五大米芝蓮三星殊榮的壽司主廚之一兼壽司大師---宮川政明，他研發的「壽司割烹」店也將進駐澳門銀河萊佛士。

「澳門銀河™」集團︰

「澳門銀河™」旗下豪華酒店陣容包括澳門銀河萊佛士、星際酒店、澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門安達仕酒店（即將開幕），共提供近4,000間客房、套房及別墅；包括超過 120 個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食。超過 200個國際時尚豪華品牌雲集， 3D影城「銀河影院」、75,000平方米天浪淘園、全球最長575米空中激流、積達40,000平方米的銀河國際會議中心等標誌性吃喝玩樂園區及建設皆在「澳門銀河™」。