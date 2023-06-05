澳門旅遊｜記者實玩澳門teamLab　漂浮花園最值得打卡附慳錢攻略

按此澳門旅遊、澳門teamLab終於開幕！以後不用飛日本，近近地即可看到盛大的光影藝術show！身為打卡怪，記者逼不及待趁上周末過大海實探，雖然略嫌門票有少少貴，但全程差不多玩了3小時，整體感覺尚算不錯！今次跟大家分享遊玩心得，並附有慳錢訂票途徑，幫大家慳住錢都玩得盡興。



記者去澳門teamLab實地感受

「澳門teamLab超自然空間」於5月26日開幕，一想到不用遠飛即睇到，記者心情也為之雀躍！與日本版teamLab相比，澳門teamLab面積約5000平方米，規模雖沒那麼大，但teamLab幾個標誌性展廳也齊備，如「漂浮的花園」、「無窮無盡的水晶空間」、「擁有自我意識的變化空間」、「花與人的窪谷」…等等，整個體驗跟日本版相差不遠，記者覺得玩過澳門版，甚至下回去日本旅行時，skip去teamLab也沒有損失。

（照片由記者提供）

沉浸光影 澳門teamLab 7大必看亮點

【1】漂浮的花園

澳門teamLab自然有teamLab標誌性展覽「漂浮的花園 ── 花朵與我同根同源，花園與我合為一體」互動花園。場內吊有超過8,000朵盛放的蘭花，加上鏡射效果，看上去整個空間都是一望無際的漂浮蘭花，感覺好獨特！當我靠近蘭花簾幕，花朵隨即會慢慢升起，形成一條道路。當進入由花朵形成的空間後，升起的蘭花又會緩緩下降。當人們在作品空間中相遇時，他們的個別空間將相互連接，形成一個新的空間。這個作品反映了禪宗花園的概念，讓人與花朵融為一體。

（圖片由記者提供）

【2】無相之雲 虛擬白雲探索生命

在這個空間裡，不停生產著氣泡肥皂，令人有置身雲層的感覺。這個作品展現了teamLab對生命意義的探索，肥皂泡喻意了生命自身不具有結構的觀念——生命須從外部吸收物質和能量作為食物，向外部排放物質和耗散能量，才形成一個有序的結構，但這個結構不是永恆不變，而是一種流動中的存在，時時看都有不一樣的模樣。

記者當日造訪剛好「無相之雲」沒有開放，非常可惜！這兒須提提大家，澳門teamLab是會不另通知地關閉某些展館，入場前最好詢問一下自己的心水展廳有沒有開放，免得撲空。

「無相之雲」會有濕身機會，建議排在最後造訪！不想濕身，也可免費借用主辦方提供的雨衣。（圖片來源：teamLab官方網頁）

【3】無限宇宙中之花 茶碗中綻放

累了，不妨去澳門teamLab限定的EN TEA HOUSE（茶屋）歎茶休息。當店員將茶倒入茶碗後，可以看到茶碗中出現了花與植物的光影投射。拿起茶碗觀賞時，花朵隨即飄散，延伸至茶碗之外。茶水量會改變花朵的大小，每喝一口也有不同的圖案變化，非常神奇！茶有冷萃柚子綠茶、冷萃玉綠茶、玉綠茶、德國洋甘菊焙茶拿鐵。

附加收費項目$100，已包含一份茶點（自選茶+抹茶雪糕）。（圖片由記者提供）

【4】光之雕刻 構築虛幻空間

以不同光串投射，形成的奇特空間！通過光線在平面上的集合，重新構築空間，並形成立體雕塑。由於光串都集中在屋頂，記者覺得直接影鏡地版，拍出來的照片較澎湃！

【5】水晶宇宙無窮無盡 人與星星牽引

這件作品是通過累積光點所創造的立體作品，看上去猶如無限擴張的光之雕塑群。這個作品展示了人與星星之間相互影響，因有人的存在而時時刻刻地不斷變化。

（圖片由記者提供）

【6】花與人的窪谷：迷失、沉浸與重生

這個作品的空間中同時存在著多個季節，而這些季節會緩緩地逐漸變換，展示了花朵在四季裡的變化——從誕生、成長、結出花蕾、開花，到不久後凋謝、枯萎、死亡。也就是說，花朵永遠地重復著從誕生到死亡的過程。當人站在一個位置中停佇不動，附近的「花朵」就會生長得比平時更多，且持續綻放，但當大家用手觸摸或踩踏到花朵，花朵就會同時凋謝死去，非常獨特。

（圖片由記者提供）

【7】紅色名錄 翻轉世界的自然塗鴉

這個空間展示了眾生物在相互掠食吞吃下，共同形成一個生態系統。蠑螈吃蛇，蛇吃蜥蜴，蜥蜴吃青蛙，青蛙吃蝴蝶，它們各自都在增加。可以在這兒描繪出自己喜歡的生物，Scan入電腦，所描的動物畫像就會出現在空間的某處，這個區域最受小朋友歡迎！

（圖片由記者提供）

持金沙房卡購票七折 中午前入場即慳$88

澳門teamLab標準入場費定價為$288，想參觀6月1日起推出的三組新作，包括「漂浮的花園」、「無相之雲」和「EN TEA HOUSE」(茶屋）還須另加$100，整體價格感覺略貴。

想慳錢，建議可入住澳門澳門金沙度假區的酒店，持金沙任何一間酒店的房卡，購買「澳門teamLab 超自然空間」成人或小童門票，即可享七折優惠，價錢為$202；憑澳門金沙度假區內任何一間餐廳收據，購買「澳門teamLab超自然空間」門票，亦可享八五折優惠，價錢為$245。記者今次住巴黎人，每晚房價約$1,200，買票入teamLab也是$202。

如沒有住金沙的酒店，或在金沙吃飯，想慳錢玩就切勿walkin購票！建議在出發前就在klook先訂票，即減$10；如果不介意早點出發，在中午12時前入場，還可享早鳥價$200，即減$88！整體較為划算。

澳門teamLab超自然空間

開放時間：1100-1900（最後入場時間：1815)

入場費：成人$288、兒童（3-12歲）$208

附加收費項目：$100（漂浮的花園、無相之雲及茶屋入場，每人另送茶屋雪糕＋茶）

場地：金光會展，澳門威尼斯人

Klook購票連結：＞按此＜