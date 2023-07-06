港媽去迪士尼力數攝影師4宗罪︰無攞位、無美白！要求這樣賠償

港媽去迪士尼力數攝影師4宗罪：無幫手阻擋遊客入鏡！無幫手排隊攞位！無幫我美白！ 網民卻力撐攝影師。



香港迪士尼遊客怒指迪士尼攝影師不是。事緣港媽J投訴，收到攝影師T幫她們在迪士尼樂園拍的照片，力數攝影師4宗罪，如不按要求賠償會擺上網公審攝影師T；不過事態來了反高潮，有人先發制人，紜截圖對話放上「香港突發事故報料區及討論區FB專頁」，大部分網民撐攝影師T，反指港媽J「無理」。

（圖片︰香港突發事故報料區及討論區FB）

港媽力數迪士尼攝影師4宗罪

罪1︰ 無幫手阻擋遊客--「背景太多人！影響全家福質素」，直斥攝該影師有義務要搵助手幫手阻擋其他遊客！「咁樣張相先會最靚」，

罪2︰無美白--「請預計天氣問題，嗰日拍攝好熱，我啲皮膚你冇幫我後期執一執，將我美白」。

不止以上，港媽J繼續力數攝影師T。

罪3︰無幫手攞位--「遊樂設施嗰度你應該要搵個人幫手排隊，有理由剩係得旋轉木馬嘅相，過山車啲相都要有」。有幾句疑似讚一讚但又不滿︰「喺餐廳啲相呢，係影得幾靚，但係冇人幫我哋排隊攞位，啲相影得幾靚都冇用！」

另外，購物方面都對攝影師不滿︰

罪4︰買嘢冇折--「同埋我以為你係攝影師喺迪士尼樂園可以買嘢有折，原來你冇㗎，令到我好失望。」

最後，港媽建議︰「不如咁啦，你唔想我投訴你，我幫你諗咗一個方法你做賠償俾我哋家族任影3個鐘頭，迪士尼食飯嗰啲我俾，請埋你助手，但係自己要自費買迪士尼入場券，如果你唔應承嘅，我就會擺你上網，我係迪士尼投訴你！你諗諗啦！」

至今，攝影師T本人沒有多作回應，被港媽不滿的相片亦未在網絡流傳。

（HK01攝）

帖文一出，網民回應表示︰「不如包場啦！一堆無理要求…想唔黑去酒店冷氣房…攝影師唔係迪士尼員工，點解買嘢有折？」

按圖網民回應▼▼

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（HK01攝）

相關文章︰香港迪士尼公用充電器 內地女放上小紅書賣：押金$365拿來要回血

有內地客將香港迪士尼樂園的共享充電器放上小紅書出售。事件在中港兩地引起網民激辯，一部份人認為事主扮作忘記歸還，把本來共享的充電器轉售以滿足私慾頗可恥；而一部份人則認為，事主沒取回按金，可被視作將充電器買入，應沒有問題。



事主的「招商啟事」刊登後，隨即引來網民熱議。不論在連登或是小紅書，網民的反應兩極。一些人認為事主把本來人人共享的充電器轉售以滿足私慾，做法不當，令其他需要充電的人因其沒有歸還而使用不到了，也害怕供應商可能蒙受損失。部份人質疑事主扮「忘記歸還」多於真正忘記，因3個充電器具相當重量又佔位，好難會被忽略。

惹來爭議後，事主更新帖文，在原有短短的帖文加入長長解釋，澄清自己真的是忘記。她後來亦發佈新帖文，表示已聯絡為香港迪士尼樂園供應充電服務的ChargeSPOT。從其刊登的截圖中，ChargeSPOT表示在扣按金後，用家可以把充電器留為己有，事主藉此再次強調充電器已屬於自己。