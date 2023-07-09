高雄酒店｜記者實測高層開揚靚景雙人房連早餐抵住　附地址價錢

高雄旅遊不止去旗津或文青Cafe，連酒店都又靚又抵住！記者前陣子去高雄旅遊，發現有間酒店擁有特色的270度落地窗鑽石形房，全市景色一覽無遺，連豐富自助早餐，雙人一晚也僅是$800-$900幾！非常抵住！即睇試住報告！



高雄靚酒店雙人連早餐約$915晚

一間舒適又就腳的酒店，可以大大為旅程加分。近日，記者去高雄旅行，發現位於市中心的寒軒國際大飯店確實非常抵住！酒店擁有特色的270度落地窗鑽石形房，讓人一進房間，整個高雄市的景致立即盡收眼底，不論日夜都有無敵靚景，看著心情也為之雀躍！

住進270度落地大窗房，相信不少女生也為之興奮吧？（照片由記者提供）

房間對出的風景，居高盡下好爽！（照片由記者提供）

光看圖片，應該有不少人與記者一樣，以為價錢實唔惹少，但經多個酒店網格價訂房，發覺原來一晚雙人連早餐也是$915左右，不吃早餐甚至低至$8xx！見酒店訂購網站顯示暑假是$774，有靚View開揚房，價錢又不貴，對喜愛打卡的女生來說簡直是福音。

一間酒店自然不會事事完美，數到我不太喜歡的地方，那就是寒軒已開業逾二十多年，在家具和設施上，看上去確有點舊。當然，少舊不代表不乾淨，整體環境好企理，住得舒服。

+ 1

台式自助早餐 食物選擇多

（照片由記者提供）

高雄特色美食蘿蘿，一出街由朝吃到晚無難度！相信好多人住台灣的酒店，自然會省略加配早餐來慳錢；然而，記者建議絕不要錯過寒軒的自助早餐！首先，寒軒的早餐供應不少高雄的地道食品，如南方糉、虱目魚丸、蒸肉圓、各式蔥油燒餅、油條、黑豆梅子沙律…，走出街頭也是掃這些小食，這裡卻可坐在涼浸浸的冷氣大堂中任食，感覺很舒服！

另一個抵讚位是，寒軒的自助早餐選擇多，由中式點心粥粉、西式包點、蒸焗區、小炒區、滷味區、蔬食區，以至飲品區都有，即便對食物好挑剔的人，也不難找到心頭好。

特色台港風味酒樓 家庭遊不妨一訪 人均$80

（照片由記者提供）

由於造訪那天，天氣太悶熱關係，記者中午選擇待在酒店的中菜廳食午飯。這裡主要供應糅合港台口味的特色中菜，意外地不貴，人均約$80港幣！如果扶老攜幼的人，簡單與父母或孩子在這𥚃吃飯，也是個不錯選擇。

+ 2

寒軒國際大飯店

地址：台灣高雄市苓雅區四維三路33號

全景客房房價：約$850~$1300（視乎季度調整）



更多高雄特色酒店推介，可閱以下連結 ▼ ▼ ▼