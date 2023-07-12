日本飲品｜香港1款糖水風靡日本人氣爆燈　料成2023流行名物冠軍

自珍珠奶茶傳入日本，一直人氣不減，甚至曾衍生勁騎呢的珍珠奶茶Pizza、珍珠奶茶拉麵，讓人哭笑不得！最近，日本電視台揭露2023年日本「飲品趨勢」，發現有1款來自香港的經典糖水爆紅，地位更有望超越珍奶，成為日本流行食物第一名！



日本人爆紅飲品新星 日本網民：真的很好喝！

日本人的珍珠奶茶熱終於遇上勁敵！近日，日本電視台「TBS NEWS DIG」揭露今年日本「飲品趨勢」，發現來自香港的「楊枝甘露」不只風靡台灣，甚至在日本也人氣爆發，更預測「楊枝甘露」有望揮低珍珠奶茶，成為2023年日本流行食物第一名！

（截圖自YT@TBS News Dig）

節目以「今年潮流預測排名第一的是楊枝甘露，起源於香港、在台灣爆紅，現在已經全面登陸日本」為題，更提到楊枝甘露於2022年11月開始於日本超市costco出售，隨即掀起搶購潮。前後不足半年，現連全家便利或其他超商也開始販售，在Twitter等社交媒體也引起廣大話題。

打開Twitter，看到很多日本網民表示覺得楊枝甘露好好飲！連TBS節目主持若林有子也激讚！▼ ▼ ▼

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節目中還提到，不少人誤會楊枝甘露起源是台灣，因日本引進的楊枝甘露樽裝飲品是台灣出品，還澄清楊枝甘露發跡自香港，後傳到台灣變成流行飲品，最後才登陸日本。

很多日本網民誤會楊枝甘露源自台灣！（截圖自YT@TBS News Dig）

日本咖啡店用楊枝甘露製特飲

節目中還指日本消費者經濟總研預測，按楊枝甘露的流行走勢，有望成為2023最流行的飲品之一！現時日本有不少咖啡廳還將楊枝甘露引入製作甜品及飲品，如澀谷站附近的咖啡店「Jinnan Cafe Shibuya」就推出以楊枝甘露製作特飲（價錢：JPY ¥1309，約HK$72），特飲底層為楊枝甘露，上面插有半顆芒果，看起來好浮誇。

港網民睇好楊枝甘露大流行 至少有營養過珍奶

至於香港網民，對於日本吹起楊枝甘露熱，普遍覺得是好現象，至少比珍奶健康、營養多啲先！也有人表示好想試「日版楊枝甘露」，想像用日本芒果及柚子做的楊枝甘露，真是高級甜品！不過，亦有網民擔心日本人「魔改」楊枝甘露，步珍珠奶茶後塵，不想看到獵奇副產品。

即睇香港網民點睇▼ ▼ ▼

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