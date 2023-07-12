香港超高檔商場變羅湖商業城？網民辯駁︰深圳咪又係周街香港人！

隨著兩地旅遊熱潮，近數個月來陸續有不少自由行來香港遊玩，其中一間高檔商場最近就備受網民討論，直指X方巳經變成羅湖商業城，形容「檔次唔同晒」，引來大批網民和應，直言「到處都係煲冬瓜」、「果度唔係主力招呼香港人」 ；但都有人認為「深圳咪又係周街香港人」！



香港高檔商場變羅湖商業城？網民反應兩極：到處都係煲冬瓜

最近有網民於Facebook群組發帖分享，指香港商場已經變成羅湖商業城，又形容商場「檔次唔同晒」。根據帖文相片，該商場為位於九龍站附近的ELEMENTS圓方，並且可以見到內部人頭湧湧，與平時相對冷清氣氛截然不同，吸引不少網民加入討論。

（圖片來源：ELEMENTS圓方）

網民於Facebook群組發帖分享，認為圓方近月已經變成羅湖商業城。（圖片來源：FB@香港突發事故報料區及討論區）

港人有共鳴：全香港近幾個月已經係咁

有不少網民對樓主說法頗感共鳴，指「我一直覺得果度（商場）唔係主力招呼香港人」、「其實全香港近幾個月已經係咁」，又指「一早係咁啦」、「到處都係煲冬瓜」，認為香港已經變成較深圳「更次要」地方，都有網民表示「其實本質上都是住宅附設商場，只是過份包裝咗啫」。

▼網民留言▼

雖然有港人認同樓主說法，但亦都有人反駁，認為「羅湖商業城係香港人買假野（嘢）充闊佬嘅地方。圓方係大陸人買真嘅做真闊佬的地方」，質疑兩個地方哪裡相似；都有人指「講嚟講去鬼叫香港窮咩，靠做本土人生意死得啦」、「路過咋，啲人係去故宮同M+之嘛」，亦有網民坦言「上到深圳咪又係周街香港人」。大家又覺得如何？

網民反駁：深圳咪又係周街香港人

深圳東門（好食玩飛/香港01 攝）

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