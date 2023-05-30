內地網民讚中環$10四餸飯　超抵價任食小菜獅子頭、辣子雞、雞翼…

中環都有平價四餸飯！最近有內地網民分享來港工作經歷，更大曝自己於中環區工作享有超旬的員工福利，僅花$10就可以歎到四餸飯，而且菜式相當豐富，有獅子頭、辣子雞、豆豉鯪魚等，而且跟配有例湯及生果，讓大批網民直呼羨慕，並笑言要投履歷。



中環國企員工伙食 $10四餸飯菜式極豐富

中環區食飯出名貴價，吃個午餐分分鐘要六、七十元不等，不過最近有內地網民分享，在中環用$10都可以食到四餸飯。該網民透過小紅書分享自己來港工作的經歷，指公司位於位於中環區一帶，並由今年3月開始，持續拍片分享公司的超抵伙食，員工可以$10優惠價於公司飯堂享用午餐，每次可以裝最少4個餸，直言$10員工餐讓人「很難離職」。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

從網民拍攝的片段可見，該公司設有一個大飯堂，每名員工於午飯時段在飯堂會獲派一個可以裝到四餸飯的不鏽鋼鐵碟，以及2個不鏽鋼碗，各人均排隊等候裝餸，例如有獅子頭、辣子雞、豆豉鯪魚、鴨血、肥腸、蜜汁雞翼、清蒸魚、炒菜心、絲瓜老椰子湯等菜式，相當之豐富，而且可以任裝任添，並配有例湯及白飯，認真超級抵食！

▼樓主拍攝公司飯堂片段截圖▼

+ 3

環境闊落開揚 大歎海景四餸飯

除此之外，從片段中可見，該公司的員工飯堂環境亦算開揚，坐擁大大的玻璃海景，可以於高樓上邊歎風景，邊食四餸飯，相信不少打工仔也會羨慕，大批網民也留言「還請人嗎」，笑言要去見工。

（圖片來源：迪克小牛仔@小紅書）

網民呼要投履歷 狂問哪間公司？

不少網民真的到留言區表示非常羨慕，坦言對於香港還有公司包餐感到驚訝，指香港物價高昂「（中環區）基本都要$80一頓」、「這個在香港很可以了」、「可以省不少錢」，同時都詫異表示公司承包優惠價格「難道不會虧錢嗎」，令大批網民好奇是哪間公司。

▼網民留言▼

+ 3

樓主︰能再為公司賣命100年

更有網民猜測是某國企銀行、旅行社公司等，但全部未獲樓主正面回應，僅透露自己在國企工作。不過每餐$10就可以食到飽，對於員工而言亦是一大福利，難怪連樓主都大放厥辭表示「能再為公司賣命100年」！

▼網民留言▼