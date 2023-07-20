懷舊雪條雪糕｜雀巢重售鳳仙、牛奶樂　盤點10款雪條最有童年回憶

懷舊雪糕雪條！近日雀巢重推經典的鳳仙雪條及牛奶條，即引發網民熱討，好多人表示童年回憶返晒嚟、趁有得食要食多幾支！其實雪糕、雪條向來是小朋友至愛的零食之一，可以話係陪伴我們成長的良品！今次記者整理10大經典懷舊雪糕、雪條，看看哪一款是你的最愛！



雀巢重售鳳仙、牛奶樂 兒時回憶返晒嚟

夏日熱辣辣，食一支冰凍的雪糕或雪條解暑最適合不過！近日有網民在討論區分享，在便利店冰櫃發現早已絕版的鳳仙雪條，感覺好驚喜，好開心食得返細個嘅味道！原來是雀巢重出經典的鳳仙雪條及牛奶條！帖文一出，隨即吸引大量網民熱討，大家除了紛紛表示好懷念，還有人順便分享一系列童年愛吃的雪糕及雪條，雖然當中絕大部分已絕版了，但仍令人十分回味。

有網民在討論區分享發現鳳仙雪條返來了！（截圖自連登討論區）

網民對於鳳仙及牛奶樂重推，表示十分興奮！很多人表示好掛住鳳仙的熱帶水果風味，至於牛奶樂，則好喜歡它黐住條脷的感覺！不過對於鳳仙雪條定價$12支、牛奶樂定價$17/2支就覺得太貴，拍得住甜筒價，有點唔抵！

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在大家熱討表示要去便利店掃貨時，網民也分享多款已絕牌或現已買少見少的雪糕、雪條，包括旺寶、木瓜牛奶雪條、孖條、巨星、唧唧冰…等，不少人指如果製造商再出返就好，好掛住這份兒時滋味！記者從中整理了10款經典的懷舊雪糕、雪條，不知當中又有沒有你的最愛？

按圖即睇10款童年必定吃過的冰品，看看哪一款是你的最愛👇👇👇