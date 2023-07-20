東涌美食｜記者實試東薈城高質日本菜　一丼二食海鮮魚生丼$168起

東涌有美食！再有日本「過江龍」游到香港！連續6屆榮獲「日本全國海鮮丼金賞」、每日大排長龍的「日本橋海鮮丼つじ半」，最近在東涌開設香港首間分店。記者實試了餐廳主打、以「一丼二食」方式享用的「海鮮之山」丼飯，發現海鮮丼不但在視覺上有震撼感，2種食法亦帶來與別不同的感覺。即睇食評！



記者實試一丼二食海鮮丼！

「日本橋海鮮丼つじ半」是在日本開辦10年、主打海鮮丼飯的人氣餐廳。餐廳不但得到美食家的認同，經已連續6屆榮獲「日本全國海鮮丼金賞」，亦同時深受民間歡迎。總店以至多間分店門外，每天都大排長龍，來自世界各地的民眾專程來品嘗以「一丼二食」方式享用、放滿各種魚生的「海鮮之山」。

所謂「一丼二食」，是指在同一碗丼飯，可以透過2種不同的食法來品嘗的飲食模式。

店方建議客人首先以「淨食」（如日常般直接進食）的方式享用首3份之2的魚生飯，感受魚生最純粹的鮮味。待魚生飯剩下3份之1時，客人可要求侍應加入店員加入三葉芹、茗荷、柚子皮與鯛魚高湯。讓丼飯化身鯛魚高湯漬飯。這樣，大家便能一次過體驗到2種不同感覺的魚生丼飯。

將大自然引入室內 開放式廚房一目瞭然

記者日前到訪了「日本橋海鮮丼つじ半」位於東涌的分店。東涌分店，是餐廳從日本遠渡來港開設的首間店舖，由日本著名室內設計師——齋藤寧所設計。店內有白木、石紋等自然元素，彰顯日本簡約自然格調。此外，店內的廚房以開放式設計，客人可以目睹自己的丼飯，是怎樣從廚師手中漸漸而成。

魚生丼飯分4款 「特上」款最多魚生

「日本橋海鮮丼つじ半」的魚生丼飯——「海鮮之山」分為「梅」、「竹」、「松」、「特上」4款，分別具有不同種類的魚生。「海鮮之山」。跟坊間一般的海鮮丼做法有所不同，餐廳會將多款不同海鮮切碎，再加以混合。最後，魚生會以一座山的形態呈上予客人，造型壯觀。

記者實試了具有增量海膽、增量鮭魚子、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚以及金槍魚的「海鮮之山：特上」（$298）。按店員的建議，記者先品嘗了配上特製胡麻醬口味的2片魚生。魚生在醬料的配搭下，拚發麻香味，味道甚佳。

接著，記者以「淨食」方式享用魚生飯。廚師準備功夫充足，各款魚生容易入口，軟韌適中，沒有予人突兀或不匹配的質感或溫度。

在享用完3份之1的丼飯後，記得請店員為飯加湯。店員表示，鯛魚高湯以數十公斤的鯛魚、配以各種海鮮及蔬菜煲製，在不加入調味料的狀態下製作而成，或許是因為沒有調味料的關係，記者覺得高湯鹹度偏低，但有著濃濃的鯛魚味，伴著魚生飯吃鮮味十足。而湯漬飯在即刨的柚子皮配合下，帶出一點酸味，鹹、酸交融的魚生飯予人豐富的口感。

（陳葦慈攝）

2種食法的感覺與別不同，令人體味不同的味道。記者比較喜歡「淨食」，雖然鯛魚湯與配料讓海鮮丼飯更賦魚味，但沒有湯水的魚生丼飯，讓人嘗到魚生的原汁原味。

網上分享用餐之樂 可得「一丼二食」餐具

為了慶祝香港首間分店開業，餐廳會在2023年7月17日至9月16日期間，會向點選任何海鮮丼飯，再於Instgram發布海鮮丼用餐相片並標註@tsujihan.hk以及追蹤tsujihan.hk Instgram專頁的客人送出「一丼二食」餐具套裝一套。餐具數量有限，送完即止。

（陳葦慈攝）

日本橋海鮮丼つじ半（東涌店）

店舖地址：東涌東薈城名店倉地庫一樓B13號舖

營業時間：11:30 - 22:30（22:00截單）

電話：2177 0711



丼飯款式：

梅 （$168）：金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚及金槍魚等

竹 （$198）：紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚及金槍魚等

松 （$238）：海膽、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚及金槍魚等

特上 （$298）：增量海膽、增量鮭魚子、紅雪蟹肉、金槍魚蓉、鮭魚子、貝類、赤蝦、魷魚及金槍魚等。

