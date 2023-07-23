荔枝保存｜正確冷藏方法簡單5步　延長保鮮期放足7日不變黑變壞

踏入荔枝當造季節，多汁鮮甜令人難以抗拒！想要保存荔枝都有學問，最近有專家就教大家荔枝保存的正確方法，只需要簡單5個步驟，就可以令荔枝保鮮一周，而且不變黑、不變壞，過程極之簡單！



荔枝保存正確方法！荔枝保鮮7日不變黑 關鍵用微濕紙巾

平時買荔枝未必可以一次吃光，想要放入雪櫃冷藏但未久就變黑，即使未變壞但已經失去原來的鮮甜飽滿，實在浪費！最近台灣家務專家陳映就於其Facebook專頁發文分享，其實簡單1個方法就可以成功保存荔枝一星期，同時不易變黑。

（圖片來源：photo-ac）

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她表示，家中收到一大箱的荔枝，查看產品包裝上的說明後，決定試試看生產商建議的荔枝保存方法，前後僅需5個步驟。

5個步驟如下：

1.首先將荔枝用清水淋濕或洗淨，及後瀝乾水份。

2.將備用的紙巾沾濕後，稍微擰乾。

3.使用微濕的紙巾包覆荔枝。

4.於荔枝的外層再包裹一層紙。

5.接著將包裹好的荔枝，放入保鮮袋內，放入雪櫃冷藏保存。

▼一星期後▼

（圖片來源：FB@陳映如-Sona Queen的生活筆記本）

陳實試以上方法，一星期後荔枝仍然保持新鮮，大家若正苦惱如何保鮮荔枝，不妨當作參考！