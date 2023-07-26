內地年青人養芒果核當寵物「芒狗」　梳毛傾謁迷戀被質疑精神錯亂

內地網民潮養芒果核。繼早前內地年青人潮養紙狗（由紙皮箱造成的狗）後，當地現在流行養芒果核（部份網民稱為「芒狗」）。為了「養好」果核，不少年青人為果核改名、梳毛，甚至帶出街溜達，他們亦會教授別人如何製作「能養」的果核。「芒狗」的興起，再次引來網民對年青人精神健康的關注。



內地年青人潮養芒果核！

去年，內地仍堅持嚴格防疫政策之際，不少大專院校下令封鎖校園，長時間不容學生隨意出入以減少病毒傳播。學生被困在校園裡多個月，紛紛用紙皮箱製作紙狗當伙伴解悶，並將紙狗帶到校園各處溜達，跟其他同樣製作紙狗的人碰面、聚集。

然而，疫情高峰期完結後，「飼養」死物的熱潮並未有退去。近日，有不少內地年青人開始「養起」芒果核。有年青人更在網上分享如何製作「能養」的果核以及「養好」果核的心得，部份人更將自己所「養」的芒果核，稱作「芒狗」。

（截圖來源：小紅書）

有網民透露自己「芒狗」的由來——先將芒果去皮，再將果核清洗與刷乾淨，然後把核毛梳理並加以烘乾，最後再為果核貼上「眼睛」。另有人表示自己已為果核命名，更每日會替果核梳毛、清潔，甚至帶「牠」逛街。

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更有人製作網上教學，教授「同路人」如何將果核染色以及用黏土製作出五官，把其變得更個性化。

芒狗主人之精神健康惹關注 網民：年青人真係得閒

（截圖來源：小紅書）

有較年長的網民關注年青人的精神健康，更思疑當代年青人的精神狀態到底有多差，才會有如此興趣。不過，亦有網民批評「芒狗」的主人太得閒，浪費時間、不務正業。有「飼主」則於網上回應，養果核是精神寄托，果核手茸茸的感覺使自己放鬆。儘管有人覺得奇怪，但自己的行為並未曾影響他人。