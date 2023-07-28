楊紫瓊結婚｜楊紫瓊最喜歡旅遊的地方及住宿　每日餐單養出瘦體質

奧斯卡影后楊紫瓊Michelle Yeoh，與大她17歲的法國富商男友尚陶德（Jean Todt）結婚，兩人結束長達19年的愛情長跑。楊紫瓊的家鄉是馬來西亞，她推介馬來西亞哪些地方值得遊覽？



2023年楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角「影后」殊榮，成為奧斯卡首位華人金像影后，Michelle獲獎時感謝在香港的親友，並說「我們正在創造歷史」。楊紫瓊以Dior純白羽毛禮服登上紅地毯，雖已屆花甲之年，楊紫瓊保養得宜，日常飲食餐單養出了瘦體質。她在婚禮現場的照片陸續被媒體曝光，一改傳統不穿婚紗宣誓，穿了優雅大器的晚裝，婚禮場地莊重又華麗。

（圖片來源︰小紅書）

去馬來西亞旅遊推薦哪些地方？

楊紫瓊的家鄉是馬來西亞，她曾向CONDÉ NAST TRAVELLER媒體表示，在她的職業生涯中，她去過很多地方，馬來西亞讓她感到最平靜。她推介如果到當地旅遊，先取決於想要看什麼，因為馬來西亞應有的也盡有。有空氣涼爽的山、廣闊海岸，從西海岸的浮羅交怡和邦咯島到東海岸和熱浪島，再到巴興地群島都有美麗的海灘；馬來西亞沙巴和砂拉越有一些最古老的叢林，或者可以乘船沿京那巴當岸河走走，可以看到大猩猩，體驗原始大自然的地方。至於住宿地點，楊紫瓊提到綠中海度假村，位於馬六甲海峽的一個非常私人的島嶼上，是她最喜歡去的地方之一。此外，Michelle喜歡留在怡保吃當地的雞飯和麵條。

熱浪島Laguna度假村（圖片來源︰Agoda）

吃素為主少量多餐 飯前吃甜點

楊紫瓊身高約5呎4吋、108磅，纖瘦的體型全憑平日自律飲食及運動。兩者是減肥或維持健康體格的不二法門。綜合外媒《Asian Journal USA》、《Jacked Gorilla》報導，楊紫瓊每朝早會喝杯黑咖啡，並以健康高纖的早餐為主，例如是吃燕麥，加點蜂蜜和提子乾。到午餐時會吃雞肉沙律和一些水果，晚餐喜歡吃魚或雞，配米飯及蔬菜，在餐與餐之間享用些少堅果、水果等零食。這些都是典型的健康餐單，在飲食上自律是維持美態的黃金定律，兼能更好及持效地保持適當的體重及纖瘦的身材。有別於大多數人喜歡飯後吃甜品，楊紫瓊較習慣於飯前享用甜點，與朋友午飯或晚餐，在主菜前通常會享用些許紅酒、乳酪等。她現時的飲食習慣傾向吃素，盡量少肉，通常吃蔬菜、沙律及碳水化合物，包括麵包、米飯等。同時盡量以少量多餐為主，避免三頓大大份的正餐。

日常的飲食習慣大概如下︰

早餐︰黑咖啡、牛奶麥皮

早上點心︰花生醬三文治

午餐︰大蒜羅勒意大麵、蔬菜沙律配新鮮蔬菜

晚餐︰龍蝦、蒸菜、紅酒



《奇異女俠玩救宇宙》讓楊紫瓊衝上事業最高峰

楊紫瓊為馬來西亞華裔女演員，1962年出生，印象深刻的作品有《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》、 《昂山素姬》、《尚氣與十環傳奇》﻿，電影生涯代表作《奇異女俠玩救宇宙》令她的演藝事業衝上最高峰，她憑該片獲得多個女主角獎項，包括奧斯卡2023最佳女主角、金球獎2023最佳女主角、美國演員工會獎2023電影類最佳女主角。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角。（圖片︰微博）

按圖看楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角：