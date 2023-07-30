澳門旅遊｜澳門酒店高級房優惠套票　連船票2張/4大景點約$600起

購物平台有 Stay+套票，旅客可一次訂齊酒店住宿同當地熱門活動，輕鬆享超值優惠，即睇以下詳情。



Klook有Stay+套票優惠，酒店住宿主要為澳門，包括澳門皇都飯店、澳门罗斯福酒店、澳門四季酒店、麗景灣藝術酒店。

（圖片來源︰Klook截圖）

舉例9月（9月2日-9月3日）入住麗景灣藝術酒店，高級客房1晚（2張單人床不包早餐），選5套票中推介之一︰澳門威尼斯人貢多拉船體驗（每晚房價連稅HK$1,092）、澳門巴黎人酒店巴黎鐵塔門票（每晚房價連稅HK$958.1）。

其他景點/遊樂套票有GoAirborne室內跳傘酒店套票、澳門旅遊塔觀景門票酒店套票。

（圖片來源︰Klook截圖）

又舉例住澳門皇都飯店，標準客房1閱晚（7.月31日-8月1日）入住時安排床型、不包早餐，加套票TurboJet 噴射飛航船票（香港 - 澳門）每間房包含數量2張，每晚HK$991.3。

（圖片來源︰Klook截圖）

相比各自單購更划算。有興趣的話，不妨參考更多。（酒店價格按購票網站為準）

Klook stay+套票 同時預訂酒店+熱門活動慳更多！

麗景灣藝術酒店 HK$604.7起每晚｜購票連結

澳門皇都飯店HK$788.5起每晚｜購票連結

澳门罗斯福酒店HK$ 1,075.5起每晚｜購票連結

澳門四季酒店HK$ 2,714.4起每晚｜購票連結