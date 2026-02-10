澳門新酒店2026推介21間｜人均$227／宮廷泳池／新濠影滙奢華享受

澳門酒店2026推介｜澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，大家都趁著假日去澳門食葡撻、豬扒包，或者看看大三巴、觀音像等景點！《香港01》「好食玩飛」記者整合了21間澳門新酒店，當中包括Line Friends 主題酒店、價格超值的酒店以及地理位置極佳的酒店，最平人均只需HKD$227！即睇各酒店地址、特色設施！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大三巴牌坊是必到打卡景點。（mylovefromkorea17@ig）

澳門酒店2026推介【1】澳門銀河嘉佩樂（Capella at Galaxy Macau）

澳門銀河嘉佩樂 (Capella at Galaxy Macau) 坐落於澳門銀河綜合度假城內，樓高 17 層，僅提供93間全套房及空中別墅。最大的特色是空中別墅均配備私人透明無邊際泳池及室內冬季花園，將奢華度假感搬進路氹城中心。此外，酒店更邀得名廚江振誠合作開設餐廳，並設有充滿英式風情的千里吧 (Pony & Plume)。

澳門銀河嘉佩樂（Capella at Galaxy Macau）

房價：人均HKD$12000起

地址：澳門路氹城「澳門銀河™」綜合度假城

交通：乘搭酒店免費接駁巴士直達澳門銀河，或由橫琴口岸出發約10分鐘車程。

澳門酒店2026推介【2】澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）地理位置優越，被部份當地人標榜是坐擁全澳最美景觀的酒店——房間可以看到澳門塔、南灣湖或新葡京等著名景點的景色。酒店客房走渡假風格，設計讓人感到清新舒適，部分客房設有全澳首創的戶外露天風呂！

《香港01》「好食玩飛」記者實試該新酒店，入住純金（金銀島）噴泉景大床房當晚，欣賞到亞馬喇前地、新葡京、葡京酒店的燈飾。房內的窗簾分別會有大家插入及提取房卡後自動打開及關上，確保房內恆溫。

澳門YOHO金銀島酒店（YOHO Treasure Island Hotel）

房價：人均HKD$350起（純金（金銀島）噴泉景大床房）

地址：澳門澳門半島澳南灣區湖濱路12號

交通：港珠澳大橋澳門口岸乘坐免費穿梭巴士

澳門YOHO金銀島酒店預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

澳門酒店2026推介【3】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

酒店以中葡傳統文化為主調，客房、室內恆溫泳池、宴會廳等設施亦融合奢華時尚及文化，甚至放置了由鄧民健等藝術家設計的作品。此外，酒店與澳門距離teamLab超自然空間、官也街、澳門威尼斯人度假區相當近，直接步往相關景點，亦非常方便！

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HKD$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

澳門安達仕酒店預訂優惠👉🏻Trip.com｜Klook｜永安旅遊

立即選購：【中國內地｜澳門 】4G無限數據卡

澳門酒店2026推介【4】澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）位於新濠影匯渡假城內。酒店貫徹一向的前衛風格，概念來自50年代在澳門拍攝的荷里活電影，所以酒店帶着電影黃金年代的奢華氣息，客房亦以藍綠色作為主調，非常有電影感，配以看向城景的落地大玻璃窗，讓人感覺穿梭在舊時代與現代之間。

W酒店除了游泳池、水療中心、酒吧及餐廳等其他酒店亦常見的娛樂設施，更特設了「Sound Suite」錄音室，讓入住酒店的音樂人即場創作、錄音。

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

房價：人均HKD$525起（Wonderful King City, Guest room, 1 King, City view）

地址：路氹城大馬路澳門路氹新濠影滙二期

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

澳門新濠影滙W酒店預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【5】新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）

新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）同樣亦是新濠影匯今年新落成的酒店。映星匯同樣以電影為主題，具有338間套房，部份房型更設有能飽覽賭場一帶景色的浴室及私人酒吧。此外，酒店亦有室內恆溫游泳池、健身中心、水療中心及桑拿室。

另外，酒店的頂部設有一間被稱為「Villa」的雙層超大型豪華套房。套房不但擁有廚房、客廳、豪華浴室，房內更有私人健身室、空中泳池、桑拿房、卡啦OK房、等，不用行出房間已經盡情享受。不過，該客房不作網上預訂，欲入住的朋友需以電郵方式聯絡酒店。

+ 5

新濠影滙-映星滙 （Studio City Hotel - Epic Tower）房價：人均 HK$1,180 起（尊尚大床套房）

地址：澳門路氹連貫公路新濠影滙二期

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士新濠影滙-映星滙預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新濠影滙水上樂園門票優惠！必玩水上過山車🌊衝浪模擬器🏄

澳門酒店2026推介【6】澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）

澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）位於澳門銀河度假村內，只可在澳門銀河官網訂房。酒店提供450間房間，全部均為套房房型，套房面積更有840至2,454呎，部分設有私人恒溫泳池、獨立按摩池和庭園，非常奢華！酒店是全球第一家安裝了三星「畫壁」電視與互動裝置的酒店，能夠讓客房變成多功能創作空間，寬敞的浴室亦配備智能鏡面玻璃設計，客房更能夠飽覽「天浪淘園」景緻，絕對是超奢華的體驗！

澳門銀河萊佛士（Raffles at Galaxy Macau）

房價：人均約HKD$4,162起（豪華套房）（包免費暢玩天浪淘園、免費迷你吧一次、免費尊享來回酒店豪華轎車接送服務）

地址：「澳門銀河™」綜合度假城 澳門路氹城

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

立即購買😋 「名廚都匯」自助餐 - 澳門JW萬豪酒店

澳門酒店2026推介【7】澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）開業至今好評不斷，在Agoda上更獲得超高評分，無論清潔度、設施、位置都非常優越！酒店設計極具倫敦風格，客房以深色系打造，有不少實用性高的藝術作品。浴室則以維多利亞風格打造，雲石設計搭配超大浴缸非常奢華！酒店房價更包含專屬會所的免費早餐、經典英式下午茶、酒吧精選雞尾酒等禮遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等設施，性價比超高！

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

房價：人均HKD$2,717起（路易套房；包早餐、經典英式下午茶、傍晚時分在酒吧享受精選雞尾酒）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

澳門倫敦人酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【8】澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店設計奢華典雅，融入當代法國格調設計，部分房間更坐擁巴黎鐵塔景觀！客房浴室有提供浴缸，雙人床亦非常大，床頭插座數量充足，有萬能插座及USB插口，相當方便！酒店更曾被評為Trip.com澳門靚景酒店的第2名，除了有絕美景觀，以按原建築物一半比例興建的巴黎鐵塔更是著名地標。酒店亦提供室外游泳池、水上樂園等休閒設施，可以盡情嬉戲、好好享受！

澳門巴黎人酒店（The Parisian Macao）

房價：人均 HK$425 起（高級客房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：乘坐免費接駁巴士

澳門巴黎人酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【9】澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）

澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）是澳門葡京人綜合度假村內的其中一個主題酒店，座落於澳門路氹城。酒店提供574間客房及套房，客房設計揉合了現代風格及澳門1960年代懷舊元素，客房展示了澳門的舊照片，用色亦偏復古。浴室設計則走時尚型格風，以木質裝飾與黑色調混搭，亦分開了淋浴及浸浴空間，非常貼心！酒店亦有室內游泳池，鄰近有豪華購物中心，可以體驗室內跳傘、澳門飛索等刺激活動！

澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）

房價：人均HKD$281起（葡京人高級雙床房）

地址：澳門葡京人澳門路氹溜冰路

交通：乘坐免費接駁巴士

澳門葡京人搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【10】澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）

澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）坐落於澳門上葡京綜合度假村內，是亞洲首間、全球第二間由 Versace 親自設計的精品豪華酒店。酒店由世界頂級時裝品牌設計，提供271間客房及套房，每間房都盡顯Versace的歐式奢華格調，採用了Versace Home的度身訂製傢俱、織品及裝飾，浴室設計亦極具法式韻味，設有豪華浴缸及獨立淋浴間，採用的亦是Palazzo Versace 獨家浴室用品。酒店更設有別具意式風尚的水療中心、華麗氣派的室內恆溫游泳池及戶外游泳池，非常特別！

澳門範思哲豪華酒店大樓（Palazzo Versace Macau）

房價：人均 HK$1,112 起（經典客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

澳門範思哲豪華酒店大樓搶先預訂👉🏻 Trip.com｜Klook｜Booking.com

新濠影滙水上樂園門票優惠！必玩水上過山車🌊衝浪模擬器🏄

澳門酒店2026推介【11】澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）位於澳門上葡京度假村內，提供1,350間客房及套房，最少的客房有60平方米，最大的更有110平方米！酒店客房設計走現代中國風，以藍色為主調，設有豪華浴缸及獨立淋浴間，坐擁綠植花園或城市景色，不過客房床頭的插座則略為不足。酒店更獲得Trip.com澳門Instagram打卡酒店的第3名，內外環境都超靚！酒店更設有水療中心、室內游泳池、室外游泳池等設施，CP值超高！

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

房價：人均HKD$414起（豪華雙床客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

澳門上葡京搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【12】澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）位於氹仔孫逸仙博士大馬路，鄰近官也街及星皓廣場，地理位置優越！酒店提供216間客房及套房，設計帶有度假風情，落地玻璃窗除了坐擁澳門海景，客房內的圓型浴缸亦一絕！酒店設有室內游泳池及娛樂場，為你提供高級的休閒娛樂！

澳門新濠鋒酒店（Altira Macau）

房價：人均HKD$471起（澳門海景大床客房）

地址：澳門氹仔廣東大馬路

交通：關閘乘坐免費穿梭巴士

澳門新濠鋒酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【13】澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）位於路氹區澳門倫敦人內，是希爾頓集團旗下高端豪華度假酒店，更獲得《福布斯旅遊指南》星級殊榮！酒店提供634間客房及套房，房間設計高貴優雅，床邊設有沙發椅，空間寬敞，部分客房更坐擁巴黎鐵塔景觀，超級浪漫！酒店更附設室外游泳池、按摩浴缸和蒸氣浴，絕對可以好好放鬆！

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

房價：人均HKD$693起（豪華大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

澳門康萊德酒店澳門康萊德酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【14】澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）落於澳門市中心的友誼大馬路，鄰近外港碼頭，是澳門第一間外資酒店。酒店雖然於1984年已經開業，但2018年曾進行翻新，內部設施都非常新穎。酒店以提供休閑度假勝地為理念，設有大型恆温室外游泳池，提供人工瀑布、水上滑梯和小童泳池，亦附設健身室、網球場室外及室內小童中心等。客房方面設計同樣有度假風情，以木系元素增添自然舒適感，空間寬敞且設備齊全，有浴缸、化妝鏡、各規格電源插座等，更提供相連房，非常貼心！

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

房價：人均HKD$279起（豪華大床客房）

地址：澳門友誼大馬路956-1110號

交通：乘坐免費澳娛綜合穿梭巴士

澳門雅辰酒店搶先預訂👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【15】金寶來酒店（Treasure Hotel）

金寶來酒店（Treasure Hotel）與金皇冠中國大酒店相連。酒店內部堂皇華麗，有非常濃厚的中國特色，客房同樣採用現代中式設計，雖然空間不算很大，但窗外可以瞭望山景，且大部分客房都有浴缸可供浸浴。雖然金寶來酒店距離旅遊區較遠，但距離碼頭則相當近，而且鄰近亦有電競館、滑草場，要去玩飛索、室內跳傘亦僅10分鐘車程，交通尚算方便！

金寶來酒店（Treasure Hotel）

房價：人均HKD$227起（標準雙人房）

地址：澳門氹仔雞頸馬路1048號-1106號

交通：氹仔客運碼頭步行15分鐘

金寶來酒店預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook｜永安旅遊

澳門酒店2026推介【16】英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）酒店內部及客房以奢華英倫風格作為設計主調，連帶客房亦非常有氣派，部分客房更有非常打卡able的超大落地玻璃窗，可以無死角俯瞰澳門城市景色，無論是浸浴時、起床後、入睡前都可以透過絕美景色療癒身心！酒店除了鄰近多間餐飲美食，亦可以步行前往官也街、百老匯大街或澳門威尼斯人度假區等旅遊景點，地理位置相當方便！

英倫遊艇會酒店（England Marina Club Hotel）

房價：人均HKD$239起（豪華城景雙床客房）

地址：澳門氹仔蓮花海濱大馬路

交通：排角輕軌站步行6分鐘

英倫遊艇會酒店預訂優惠👉🏻 Trip.com｜永安旅遊

澳門酒店2026推介【17】LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）是位於澳門葡京人綜合度假村內、全球首間以LINE FRIENDS為主題的新酒店。客房分為「BROWN 主題房」、「 CONY 主題房」、「LINE FRIENDS 主題房」，不同客房採用不同風格及設計，讓你擁有滿滿驚喜！酒店到處都是打卡位，附有室內泳池，而且鄰近便有購物中心、小型遊樂場、飛索、室內跳傘等娛樂設施，不用外出都超滿足！

LINE家族禮物朋友之家酒店（LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO）

房價：人均HKD$616起（LINE FRIENDS 豪華客房－特大雙人床）

地址：澳門路氹溜冰路澳門葡京人

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

LINE家族禮物朋友之家酒店預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

新濠影滙水上樂園門票優惠！必玩水上過山車🌊衝浪模擬器🏄

澳門酒店2026推介【18】歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）位於澳門葡京人綜合渡假城內的新酒店。酒店是全球首家以國際著名天然護理品牌L’OCCITANE位主題的酒店，客房以L‘OCCITANE的代表色為主調，展現出普羅旺斯的獨特魅力和現代法國風情，雅致又時尚。雖然酒店距離景點較遠，但除了提供室內泳池外，更鄰近購物中心，有飛索、室內跳傘、室內WAR GAME體驗館、室內遊樂場等娛樂設施，吃喝玩樂一應俱全！

歐舒丹主題住宿（Maison L'OCCITANE）

房價：人均HKD$598起（L'Occitane豪華房（特大床））

地址：澳門溜冰路108號

交通：東亞運輕軌站步行10分鐘

歐舒丹主題住宿預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【19】澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）是2022年開幕的新酒店，客房以木色系為主調，空間寬敞而且設有浴缸，部分套票亦有供應免費早餐！酒店雖然沒有過多娛樂或餐飲設施，但勝在鄰近有不少餐廳美食，而且不少娛樂場、大三巴牌坊、大炮台、澳門保安隊博物館等都在步行距離內，車程3分鐘便到澳門大賽車博物館，6分鐘便到澳門藝術博物館，7分鐘便到澳門塔，地理位置算是不錯！

澳門鏵龍酒店（China Dragon Hotel）

房價：人均HKD$228起（豪華大床客房）

地址：澳門半島南灣大馬路936-944號

交通：乘搭的士

澳門鏵龍酒店預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook｜永安旅遊

澳門酒店2026推介【20】新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）雖然於2009年已經開業，但於2021年完成翻新並重新開幕！酒店以中國神話中煉石補天的女媧為設計靈感，在傳統中融入現代藝術風格，客房奢華尊尚且有藝術感。此外，酒店設有米芝蓮三星級粵菜食府「譽瓏軒」以及被評為五星級的水療中心，鄰近更有購物商場，最適合休閒渡假、享受生活的旅客！

新濠天地 - 澳門頤居（City of Dreams - Nuwa Macau）

房價：人均HKD$877起（頤居豪華貴賓雙床客房）

地址：路氹連貫公路新濠天地

交通：氹仔客運碼頭、港澳碼頭、港珠澳大橋澳門口岸等乘坐免費穿梭巴士

新濠天地 - 澳門頤居預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

澳門酒店2026推介【21】卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

THE KARL LAGERFELD由人稱「老佛爺」的Karl Lagerfeld親自操刀設計，酒店內部及客房混合19世紀及現代化的設計，將一代時裝巨匠的品味世界呈現人前！客房用色大膽，以黑色及紅色作為主調，極具時尚感之餘更融合了中西文化！酒店客房均提供浴缸，窗外也可以飽覽城市景色，而且附設有宮廷風格的泳池！酒店雖然距離觀光區較遠，但鄰近亦有不少購物中心及餐飲美食，相當方便！

卡爾拉格斐酒店（THE KARL LAGERFELD）

房價：人均HKD$648起（Klassik（客房特大床））

地址：澳門路氹城上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

THE KARL LAGERFELD預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多澳門酒店推薦👇

澳門酒店｜澳門新酒店｜澳門親子酒店｜澳門五星酒店｜珠海酒店

更多深圳酒店推薦👇

深圳酒店｜深圳親子酒店｜深圳度假風酒店｜深圳南山酒店｜深圳南澳酒店｜深圳寶安酒店｜深圳灣酒店｜羅湖酒店｜羅湖新酒店｜龍崗酒店｜鹽田酒店｜蓮塘酒店｜東門酒店｜福田酒店｜深圳龍華區酒店｜大梅沙酒店｜小梅沙酒店

更多大灣區酒店及內地酒店推薦👇

香港新酒店｜澳門酒店｜澳門親子酒店｜珠海酒店｜珠海長隆酒店｜廣州酒店｜廣州白雲站酒店｜廣州特色酒店｜江門酒店｜中山酒店｜桂林酒店｜佛山酒店｜上海酒店｜上海民宿｜上海迪士尼親子酒店｜北京酒店｜四川酒店｜東莞酒店｜惠州溫泉酒店