颱風杜蘇芮｜台灣都有李氏力場？台南市逾2,000日未放過颱風假

台灣都有「李氏力場」保護？台南有媒體報道，台南市已經有逾2,000日未有在平日放颱風假。6年沒有遇上颱風假，當地有網民笑言差點忘記了颱風是怎麼樣的。在超強颱風杜蘇芮的侵襲下，台南市的紀錄終於被打破，颱風假更長達2天。



台南市逾2,000日未放過颱風假

台南有媒體在7月25日報道，台南市已經長達2,186日未曾在平日宣佈停工停課，亦即是普遍當地人已約6年未曾放過颱風假，報道引來逾萬名民眾關注。

（截圖來源：台南式）

翻查資料，台南市政府已多年未曾宣佈當地因颱風停工停課。對上一次宣佈，已在4年前的2019年8月24日，當時台南市受到強烈熱帶風暴白鹿侵襲。而在平日時宣佈，更要追溯到6年前的2017年7月31日，當時颱風海棠於台灣南部登陸。

台南市安平定情碼頭（圖片來源：臺南市政府觀光旅遊局）

6年後，台南市的長期沒有颱風假紀錄被現正吹襲台灣的超強颱風杜蘇芮打破。台南市政府7月26日宣佈7月27日停工停課，成為當地2017年後首個於平日的颱風假。及後亦因當地風力未弱，政府宣佈28日繼續停工停課，台南人暌違多時的颱風假，一放便放了2天。

▼颱風杜蘇芮吹襲下的台南▼

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面對颱風假，有當地網民稱等了多年，終於能稍作休息，另有人笑稱颱風假太久沒放，差點連颱風是甚麼樣的都忘掉了。不過，超強颱風的威力始終不能看輕。台南市東區市議員李宗霖在Facebook上透露，當地多棵樹木被暴風吹至倒塌，交通受阻。他呼籲民眾在颱風天出行時，要注意自身安全。