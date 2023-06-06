台灣旅遊︳郵輪式列車夏季套票開售　蒸汽女王復駛包住宿景點門票

台灣郵輪式列車夏季套票開售。即日起，網上平台「易遊網」開售7至9月期間出發的「郵輪式列車」套票。套票除了車票外，已包含旅館與景點門票，讓大家一邊坐車，一邊遊覽沿線名勝。除了普通的列車，被譽為「蒸汽女王」、一年僅開動數趟的「仲夏寶島號」蒸汽火車亦會於7、8月期間行駛，鐵路迷們不要錯過。



台灣郵輪式列車夏季套票開售 26個行程可選

「郵輪式列車」是台灣一種觀光列車，由台灣鐵路公司所營運。列車如郵輪一樣，會接載乘客到各大景點並作停留，讓遊客有足夠時間遊覽後，才開出前往下一個景點或目的地。

郵輪式列車（圖片來源：台灣鐵路）

網上平台「易遊網」即日起開售7至9月期間出發的「郵輪式列車」套票。套票由新台幣8,700元（約港幣$2170）起，各種套票之中，已包含了車票、住宿、車站與景點之間的專車接送、景點門票。「易遊網」現提供26個「郵輪式列車」行程，帶領大家深入花蓮、台東、宜蘭、台南、高雄等縣市。部份行程更包含出海賞鯨、乘搭熱氣球，體驗豐富。

蒸汽女王限時復駛 駛入鐵道園區、全台最南火車站

除了普通的列車，被譽為「蒸汽女王」、一年僅開動數趟的「仲夏寶島號」蒸汽火車亦會於7、8月期間行駛。「蒸汽女王」更會駛入潮州鐵道園區的「南方小站」，讓遊客一探這個特色車站。此外，部份班次更會停靠屏東縣獅仔鄉的枋山站——全台最南端火車站，讓人欣賞這個班次疏落的車站之美色。

「蒸汽女王」套票由新台幣13,900元（約港幣$3,475）起，行程時間為3日2夜。部份費用較高的行程更包含了由台東來回綠島的船票、綠島旅局住宿以及浮潛活動，讓大家上山下海、玩盡東部。