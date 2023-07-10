台灣旅遊｜台灣天氣持續高溫近40°C　3大當地消暑攻略可免費借水

台灣天氣近來持續侏保持高溫！受全球增溫及厄爾尼諾現象的影響，台灣各縣市上周至今多日暑熱逼人，部份縣市溫度甚至直飆至40°C。在暑期到訪台灣的朋友，謹記做足避暑措施。記者亦整合了3大在當地的消暑攻略，減低極端高溫對大家旅程的影響。



台灣持續多日高溫飆近40°C

台北市（示意圖，非於極端氣溫之下拍攝）（圖片來源：臺北市政府觀光傳播局）

在全球增溫及厄爾尼諾現象下，北半球多處今年會受到極端高溫的影響。上周至今，台灣所有縣市皆於日間錄得31°C或以上的高溫，大部份縣市的日間氣溫維持於32-35°C，一些地方更錄得接近40°C的極端高溫。

當中，花蓮縣的安通於7月5日13:10，錄得高溫39.1°C。而台北市社子亦於7月8日11:30錄得38.6°C。至今日，即使全台平均氣溫稍為回落，但中央氣象局仍然需要向逾7成縣市發出高溫燈號。

中央氣象局在今日仍然需要向逾7成縣市發出高溫燈號（圖片來源：中央氣象局）

台灣氣象學家、國立中央大學大氣科學博士彭啟明更預計台灣於今年8月期間的溫度，將會被今個月更高，甚至創下新高溫紀錄。

避暑措施宜做足

（余俊亮攝）

為減少持續出現的高溫影響旅行體驗，在7、8月期間到訪台灣的朋友，謹記做足避暑措施，包括攜帶並飲用足夠飲用水、於進行戶外活動時按時休息、在戶外戴上太陽帽以及撐傘等。

3大當地消暑攻略

高雄市（示意圖，非於極端氣溫之下拍攝）（圖片來源：高雄市政府觀光局）

而除了以上一般在各地通用的避暑措施，記者亦整合了3大在台灣的消暑攻略，減輕大家在台灣觀光期間被高溫影響。

1. 缺水時到借問站取水

炎炎夏日，大家很容易將水喝光。若大家缺水多時，仍找不到地方買水，可以嘗試到借問站取水。

借問站的標誌（圖片來源：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處）

借問站是觀光局指定的詢問處，大家在觀光期間遇上困難時，可到借問站問路、求助。除了解答問題外，部份借問站會具備奉茶、送水、借出廁所、借充電服務。要注意，各借問站所提供的服務均不同，大家若需要水，可在抵站後友善地詢問工作人員有否提供。

2. 走訪免費親水公園

台灣不少公園均設有親水區，讓人於炎熱的日子玩水降溫。不少親水公園並不收取入場費，大家能夠到園裡免費嬉水。

3. 善用便利店雪糕優惠

雪糕讓人在火傘高張之下透心涼、爽快。在台灣市區，雪糕價錢往往比香港略便宜，平均新台幣35元（約港幣$8.7）便能買到。此外，台灣的7-11、全聯（Family Mark）等便利店不時提供雪糕優惠，如買一送一、限時特價（售新台幣9元，約港幣$2.3）等。大家若想以優惠價購買雪糕解暑，可以多留意相關店舖的Facebook專頁。