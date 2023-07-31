內地男批港式奶茶味道一成不變　稱見證香港消費衰落撐內地最創新

近來香港內地自由行盛行，然而不少來港旅遊的大陸客，對香港食、買、玩甚或交通都意見多多。最新再有一名內地男網民，於抖音上以「從奶茶看香港消費衰落」為題，批評港式奶茶味道一成不變，反而認為內地人更懂創新，將奶茶重新定義，遭大批港人恥笑「香港唔啱你嚟」，直言不要再來！



內地男以踩港式奶茶一成不變 港人恥笑：你地嘅創新就喺台式奶茶

隨著內地自由行不斷湧入本港，不少內地客對香港旅遊甚感不滿，連不講普通話都分分鐘得罪內地旅客。最近再有內地網民發表超猛言論，掀起中港文化大矛盾。內地一名男網民在抖音上載影片，批評港式奶茶味道一成不變，並以「從奶茶看香港消費衰落」為題，引來大批港人熱議！

示意圖（資料圖片）

該內地男子於影片開首就直言「香港別的我不清楚，奶茶是真的不好喝呀」，又指其友人於5年前來香港喝絲襪奶茶，味道跟現時一樣毫無變化。反倒在內地，奶茶是以「每周」為單位的速度去創新換代。

（圖片來源：抖音）

（圖片來源：抖音）

內地奶茶緊貼年代口味 香港奶茶乏善可陳

他舉例指，「喜茶」有奶蓋鮮果茶、「霸王茶姬」讓甜膩奶茶升級、「阿嬤手作」以醇厚水牛奶作基底、「茶百道」配料及品種豐富，更有鮮製酸奶、檸檬茶等分類。「我覺得咱們內地人真的把奶茶，當成一個很重要的事業在做，做得很卷很認真」，他同時又坦言，「其實起點應該是台式奶茶」，但認為內地現在的奶茶已經是重新定義了，緊貼這個年代的口味和消費流行趨勢。

「但你看港式奶茶，無論是老牌的蘭芳園，還是口碑不錯的我杯茶，還有比較創新的茶墨，我覺得它（們）都很難走出香港，引領一個口味的時尚。」他又列舉其他茶飲品牌，認為如milksho（正確名稱為milksha）、吃茶三千、COMEBUY TEA等，都乏善可陳，直言「這麼繁榮的香港，已經無法創造和孕育這樣的新品牌了」。

（圖片來源：抖音）

（圖片來源：抖音）

香港網民直斥內地男無知 奶茶有好多種

影片隨後在各大社交平台獲轉載，並引來大批網民一面倒留言，直斥該內地男無知。有網民指，「所以日本的壽司也一成不變？要發明牛腩壽司，鳳爪壽司，春卷壽司？」、「其實奶茶有好多種，香港奶茶係冰室茶餐廳飲品，佢講嗰啲係屬於台式手搖飲」。

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「大陸啲乜茶物茶全部化學香精糖精合成，仲要係抄襲台灣，而香港茶餐廳那杯真茶真奶是英式奶茶！完全兩種產物」，怒斥內地客完全「不尊重傳統」，若要變就不再是港式奶茶喇。大家又怎樣看呢？