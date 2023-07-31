深圳旅遊｜3大免費繽紛藝術展親子遊至啱　近地鐵附門票展期交通

深圳旅遊！暑假到來，趁假期同小朋友出遊，深圳便是個好去處！近來深圳新設多個藝術展覽，均備有大量可愛裝置及色彩繽紛，好適合親子同遊去打卡！即睇展覽詳情！



深圳3大免費繽紛藝展打卡一流！貓喵／怪夢／童話主題

深圳旅遊方式繁多，除了食住，遊覽特色的藝術展覽也是個不錯選擇！今次記者精選8至9月的3大藝術展，題材由貓喵、怪夢，以至童話主題均有，這些展示均設有大量可愛裝置，色彩繽紛，親子遊啱晒！

1. 喵趣奇境 白俄羅斯稚拙藝術特展

如果你是貓奴，必要去深圳當代藝術與城市規劃館舉行的「喵趣奇境 -白俄羅斯稚拙藝術特展」!展覽展出白俄羅斯稚拙派代表藝術家馬舍夫斯基·伊戈爾·維羅洛維奇的50幅繪畫原作，並將其中的畫作打造出得意立體裝置，讓大家不止「看」，還可「模」，仿如置身畫作中，探索貓咪的秘密！

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深圳3大免費繽紛藝展【1】喵趣奇境 白俄羅斯稚拙藝術特展

展期：即日起至2023年9月26日

時間：1000-1800（每周一閉館）

票價：成人¥59/位，¥78/2位，親子¥68（1大人1小童），1米以下小童免費。

地點：深圳當代藝術與城市規劃館一樓

地鐵：深圳地鐵3號線少年宮站B出口，步行2分鐘。



2. 海岸城8大生活藝術區

深圳海岸城向來是城中藝墟，每季也舉行各式各樣藝術展。今個夏天更一口氣邀來8位新銳藝術家，推出8大生活藝術展覽。所有展覽主題都採用「多巴胺色彩」，看上去繽紛活潑！當中必睇「愛曬太陽的KAO！ CAT」，由90後藝術家Roc的作品打造，可看到表情冷漠的“面癱貓”裝置；「愛做怪夢」則有藝術家Caro.ni 的裝置「Daily Dream」，有以長腳沙發、 飛機舷窗及窗外的星星雲朵；「找鳥兒．找不到的話可以不找了」像是機場的行李傳送帶，藝術家在上面藏了各式小驚喜，看看大家可否一一找到…等，題材豐富又啱打卡，逛足一天也沒有問題。

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深圳3大免費繽紛藝展【2】海岸城8大生活藝術區

展期：即日起至2023年9月15日

時間：1000-1800（每週一閉館）

票價：免費

地點：深圳海岸城L2中庭

地鐵：深圳地鐵2號線后海站E出口，步行530米。



3. 半夢—蔣雨個展

蔣雨1981生於四川成都，畫作出名細膩動作，充滿溫暖質感。是次展覽就展出了蔣雨近期所創作的23件作品，與以往的創作相比，新作在現實的基礎上加入她的個人想像，如以風、雲、雨的圖景中演繹「變幻」，探索人與自我的關係。

展覽主題取為「半夢」，正是想看展的人體驗真實又虛幻的感覺，猶如處在半夢半醒的狀態。

深圳3大免費繽紛藝展【3】半夢—蔣雨個展

展期：即日起至2023年8月29日

時間：1000-1900（每周一閉館）

票價：免費

地點：深圳海上世界文化藝術中心

地鐵：深圳地鐵2號線海上世界站A出口。

