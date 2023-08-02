電影預告片有時長限制？播逾9分鐘竟犯法　戲院被罰幾萬上訴被拒

台南有戲院因為播放預告片太久被罰！台灣有媒體報道，台南一間戲院4年前被政府人員發現播放預告片逾9分鐘，及被判罰台幣12萬元（約港幣$29,615）。雖經上訴後罰款減少一半，但院方再堅持上訴至憲法法庭。近日，憲法法庭宣判，認為相關法例未有牴觸憲法，拒絕院方申請。即睇台灣、香港對於戲院播放預告片的規例。



台南戲院播預告片太耐被罰萬元！

台灣媒體報道，台南有戲院在2019年11月，被台南市政府人員巡查期間發現逾時播出預告片。肇事場次的保護級（所有人士適合觀看）電影放映前，院方播出了6部電影的預告片，累計達9分50秒，比當時《電影法施行細則》容許的9分鐘的長了50秒。此外，政府人員亦發現6條預告片中，部份屬輔導級（兒童不易），相關片段理應不能於該場次播放。

台南一隅（圖片來源：臺南市政府觀光旅遊局）

經首次審訊後，法官裁定院方違反兩項規定，根據《電影法》第10條、第14條與《電影法施行細則》第11條等規定，判處共12萬元罰鍰（約港幣$29,615）。院方及後提出起訴，文化部認為台南市政府違反「一行為不二罰」原則，撤銷院方原有的處分。台南市政府則改罰院方6萬元（約港幣$14,808）。戲院不服新裁決，提出行政訴訟並上訴至憲法法庭。

台南一隅（圖片來源：臺南市政府觀光旅遊局）

院方覺得相關法例對預告片長度的規管，干涉消費者決定的自由競爭市場機制，不當限制電影映演業者營業自由。不過，憲法法庭日前宣判，認為相關法例未有牴觸憲法，拒絕院方申請。

示意圖，非肇事戲院（歐嘉樂攝）

台灣有法例限制預告片長度 去年曾修例延長所限時間

根據台灣《電影法》的第 14 條，「電影片映演業映演廣告片時間，應遵守中央主管機關之規定」。而由由中央政府轄下文化部所訂立的《電影法施行細則》，在案發時則在第 11 條第1項列明「電影片映演業映演廣告片時間，合計每場不得超過9分鐘」。不過，《細則》已在去年通過修訂，預告片放映的所限時間由9分鐘延長至12分鐘。

示意圖，非肇事戲院（何以諾攝）

另外，《細則》的第 11 條第3項訂明，若預告片播出長度逾9分鐘，至少一條電影預告必須為台灣電影的。

示意圖，非肇事戲院（何以諾攝）

香港沒有相關限制 商會：近期冇收於預告片的意見

記者就香港政府有否對戲院預告片作出規管查詢，電影、報刊及物品管理辦事處則表示，現時沒有法律限制電影播出前的預告片時間長度。而香港戲院商會與香港影業協會則表示，近期未受到戲院觀眾就預告片向會方提出意見。