日本旅遊｜吉卜力公園2大新園區　哈爾移動城堡/魔女之家附票價

日本吉卜力公園於去年11月開幕，不過尚有「幽靈之里」及「魔女之谷」尚未開，令粉絲們十分吊癮！倖而，近日官方終於宣布於今年及下年陸續開放此兩大園區，到時即可睇到「真實版」哈爾移動城堡、《魔女宅急便》的歐其諾之家！即睇開幕詳情！



日本吉卜力公園 哈爾移動城堡/魔女之家神還原！

日本動畫大師宮崎駿的作品深入民心，不論日本本土或海外都粉絲眾多！有見及此，吉卜力工作室也於愛知縣設立吉卜力公園，致力還原多個動畫場景，讓大家盡情投入吉卜力世界！吉卜力公園劃分為五大園區，當中「青春之丘」、「吉卜力大倉庫」及「Dondoko之森」3大園區已於2022年11月正式開放，而官方近日也宣布「幽靈之里」及「魔女之谷」的開幕日幕，前者在2023年11月，後者在2024年3月，真係等到粉絲頸都長！

吉卜力公園就快開埋「幽靈之里」及「魔女之谷」！（圖片來源：吉卜力公園）

吉卜力公園「魔女之谷」園區 神還原哈爾移動城堡！

吉卜力公園的「魔女之谷」，園如其名，主題為吉卜力內的魔女元素，整個園區帶歐洲風格，將還原《魔女宅急便》「歐其諾屋企」、琪琪工作麵包店；《安雅與魔女》「魔女之家」，以及大家最期待的「哈爾移動城堡」！根據官方公佈，「哈爾移動城堡」內還會忠實重現故事中的大壁爐客廳及哈爾的房間，還可看到蘇菲工作的「帽子店」！「魔女之谷」園區會於2024年3月16日開幕，票價同詳情仍然有待官方公佈。

真實版「哈爾移動城堡」，雖然不是在空中飄浮，但還原度高，令人好期待！（圖片來源：吉卜力公園）

吉卜力公園新園區「幽靈之里」3.4米乙事主 2.8米邪魔神 經典超打卡！

至於「幽靈之里」園區，則以《幽靈公主》中出現的日式山村風景為靈感，將可看到故事中的經典神明——高3.4米「乙事主」及高2.8米的邪魔神，粉絲必要去打卡！此外，遊客也可參加工作坊，體驗親手製作「五平餅」。幽靈之里將於2023年11月1日開幕，在2023年11月1日至2024年2月12日期間，遊客已可使用吉卜力的大倉庫聯票入場！門票售價：（成人平日）2,500円；（成人假日）3,000円；兒童半價。