深水埗燒味三代傳承堅持用火燒烤　半隻雞+半斤叉燒優惠平均$55起

深水埗燒味優惠！港人加餸至愛食燒味，深水埗一間傳統燒味店最近就推出優惠，而且選擇於最旺時段做特價，除了外賣斬料做85折，更有孖寶優惠，買半隻貴妃雞或豉油雞，均價低至$55，另外可以配搭燒腩仔或叉燒，非常抵食！



深水埗傳統燒味三代傳承！最旺時段做85折、半隻貴妃雞/豉油雞均價$55起

深水埗燒味店嗎哪膳工（Manna），由三位男人共同打理，分別是從事燒味數十年的準退休師傅、30多歲剛剛成婚的男士，以及剛踏入社會數年的年輕人，聚首一堂將傳統燒味手藝互相傳承。目前香港用火燒的燒味舖買少見少，然而該燒味店則繼續堅持用火燒原材料，以保留燒味原味，同時延續這門獨特的燒味技術兼手藝，非常難得可貴。

（圖片來源：Manna。嗎哪）

（圖片來源：Manna。嗎哪）

若想品嚐用心製作的傳統燒味，深水埗街坊今次有口福喇！嗎哪膳工最近宣布推出優惠，外賣斬料均可享85折，一般燒味舖或會於收檔前數小時做優惠促銷，今次食客就可以於最旺時段（16:00 - 19:00）以超抵價買燒味，同時亦是各款燒味最新出爐的時間點，絕對可以試到燒味的最佳風味。

除了85折優惠外，該店同時推出孖寶優惠，顧客可以$110（原價$147），選購半隻古法貴妃雞或玫瑰豉油雞，以及配選半斤招牌脆皮燒腩仔或招牌蜜汁叉燒，每款燒味平均僅$55，相當抵食，附近街坊今晚想加餸不妨留意下！

嗎哪膳工是非牟利社關扶貧餐廳Manna。嗎哪開設的燒味餐廳，餐廳多年持續為社區做了不少關懷工作，除了恆常派飯外，疫情期間亦持續提供特價飯盒予各院舍及基層人士，同時協助派快速檢測包予有需要人士。

Manna 嗎哪膳工 詳情

地址：深水埗大埔道104-106號豪信大廈地下3號舖（近石硤尾站A出口）

營業時間：

11:00 - 14:30，16:00 - 20:00（星期二）

11:00 - 20:00（星期三至日）

電話：6990 0612

*星期一休息。

*各燒味優惠不可與其他優惠同時使用。



Manna。嗎哪 餐廳詳情

地址：觀塘翠屏道11號1樓（觀潮浸信會內）

營業時間：08:30 - 20:00（星期一休息）

電話：6523 3217

