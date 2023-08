獨家｜疑似詐騙購物平台2舉動令買家生疑！ 涉事酒店澄清並無合作

本媒收到讀者爆料,表示自己遇上疑似詐騙訂購平台,不過平台2個舉動,讓她並不放心,事主進一步向平台查詢後更被封鎖。記者嘗試向肇事平台與酒店查詢,發現事有蹊蹺。



讀者識破疑似詐騙訂購平台!

近年騙案種類愈來愈多,騙徒的詐騙方法層出不窮,網上世界亦成為騙徒們張牙舞爪之處。讀者何太上星期向本媒爆料,表示自己遇上疑似詐騙訂購平台。事主透露,為慶祝丈夫生日,她於Facebook上搜尋與酒店住宿、餐飲相關的優惠。期間,她發現訂購平台「Easy To travel」正推出多間本地酒店的「優惠」,當中包含九龍香格里拉大酒店,平台顯示每人只需$600便能入住該酒店一晚,更能享用該酒店的早餐及自助晚餐。

事主被優惠價吸引,遂向平台查詢詳情及繳費方法。平台向事主交代了費用所涵蓋的服務、入住須知以及出票安排等,更向事主表示會安排香檳與生日佈置,讓事主一度感到平台的服務相當周到。

不過,當談及繳費方式時,平台的說法便引來了事主的懷疑。首先,平台多次催促事主繳費,甚至向事主輸出「跪拜」表情符號,希請事主從速過數,讓平台盡快「出票」予她。

及後,平台的舉動進一步備受事主質疑。平台給事主一個戶口作過數之用,但該戶口為私人戶口,而非公司戶口。事主對此感到可疑,於是向平台作出查問。平台回覆指其公司統一使用該戶口作交易之用。因大部份訂購平台均只接受顧客過數予公司戶口,事主感到非常不放心。

事主經過深思後,決定向九龍香格里拉大酒店查詢,店方表示沒有與「Easy To travel」合作。雖當刻仍未知「Easy To travel」的資料是否只是出錯,但事主有幸未有繳費而沒有任何損失。事主數日後欲再次聯絡「Easy To travel」,惟發現平台已將其封鎖,她亦無法瀏覽帖文上的任何內容。

讀者與訂購平台「East To travel」在Messager上的對話(截圖由讀者提供)

「Easy To travel」平台專頁已沒法瀏覽

記者接到讀者爆料後,嘗試查核「Easy To travel」是否正當訂購平台。記者發現自己的帳號仍然能登入「Easy To travel」的專頁。記者發現該專頁首篇帖子發佈於上個月,而首個帖子已惹來不少用戶「畀嬲」,但由於缺乏留言,未知相關人士「畀嬲」的原因。而平台上各篇宣傳酒店的帖子的「讚好」與「心心」量共維持於約300個,沒有一篇特別少或特別多,相當平衡,而所有留言亦與讚賞相關優惠有關,沒有投訴或負面留言。

然而,當記者翌日打算聯絡「Easy To travel」時,發現平台的專頁經已上鎖,沒法瀏覽,記者的同事同樣無法查看該專頁。未知專頁是自我封鎖還是被檢舉至強制下架,但事情的發展讓記者覺得「Easy To travel」的營運甚有可疑。

九龍香格里拉大酒店(圖片來源:九龍香格里拉大酒店)

九龍香格里拉:沒有跟「Easy To travel」合作

記者今日向九龍香格里拉大酒店的訂房部門查詢,職員於翻查資料後透露酒店並沒有跟「Easy To travel」合作,亦提到欲入住酒店的人士可於酒店官方網站、官方應用程式、Booking.com以及攜程預訂房間。另外,職員建議若客人想進一步受保障,可選擇於酒店官方網站或官方應用程式作預訂。