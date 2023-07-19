內地女鬧爆太平館餐廳梳乎厘"用錢食空氣"　網民︰塞嚿叉燒好冇？

網民熱話！自開關後，不止港人愛北上，內地旅客也喜歡到香港旅遊。當中，不少老店也成了旅客感受香港文化的好去處，位於中環的著名老店太平館餐廳便是其中之一。近日，有內地小紅書網民點名批評太平館餐廳食物又貴又難食，形容店內名物——梳乎厘如同用錢買空氣，吃了個寂寞！帖文一出，不但沒有引來網民和應，卻惹來香港網民批評其無知，「梳乎厘不吃空氣，哪吃什麼」？



內地女怨太平館餐廳梳乎厘又貴又難食

事緣是帖主在小紅書上載了一段影片，指自己向來得知中環太平館餐廳十分有名，剛好是發當日路過太平館餐廳，於是便入內朝朝聖。帖主隨即下單點了太平館名物——比臉更大的梳乎厘。等了約半小時後，梳乎厘上桌，帖主用匙羹翻動梳乎厘，並拍片紀念全程！然而，翻動時發現內裡全是空氣，即大感失望，覺得好唔抵食！她還拍下太平館餐廳的餐牌，直指收費不合理，「香港已經貴到吃不起了」。

她指香港的食物真是貴到吃不起。（小紅書＠云乐）

不止以上帖主，翻查小紅書也有不少人點名批評太平館餐廳性價比低及難食。 看留言👇 👇 👇

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網民反斥無知 梳乎厘就是食空氣！塞嚿叉燒好冇？

影片一出引發網民熱討，有網民即反指「如果梳乎厘裡面不是空氣感而是實心的，還叫梳乎厘嗎？你不去吃麵包更好？」、「太平館從來都只係吃它的歷史感，懷舊味不應強求精湛」、「旅遊區餐廳吃飯還想便宜」，亦有網民恥笑指「塞嚿叉燒好冇？」、「棉花糖也吃空氣感，不愛不如直接食砂糖」，用詞啜核，非常搞笑。

即睇港網民反批帖主無知論點 👇 👇 👇

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帖主留言反駁 純感嘆物價飛漲卻惹來各種噴

帖主看到大量網民留言批評後，也續一反駁表示自己只是感嘆物價飛漲，卻無故被網民批評「遊客發一下感概，覺得物價飛漲，就被噴子們各種噴」、「祝你們通貨膨脹，吃得越吃越貴還越來越自豪吧」 ，不過她最後也指並非只因為一家店而感慨，只是抓個典型來說一下，沒有想黑一個城市，網民太高看她了。