深圳好去處｜寶安五指耙公園打卡　紫色馬鞭草花海盛放附交通方法

深圳一個被低估的地方，依山傍水，環湖而建，浪漫花海、蘇州園林、湖光山色皆有，它是寶安最大的寶藏公園之一。

這裏是，松崗五指耙公園。



隱藏遠郊的「天然氧吧」

松崗目前最大的生態公園

五指耙公園，位於深圳寶安松崗街道。依山傍水、環湖而建的它，可謂是隱藏遠郊的小眾「天然氧吧」。

它的面積很大，佔地1800多畝，整個園區規劃了「兩軸，三區，八景」，是松崗目前最大的生態公園之一。這裏的遊玩路線有多條，一路上能欣賞到蘇州園林、俯瞰松崗、還藏有一大片浪漫花海；這裏人少景美，悠閒自在，要花上大半天的時間才能逛完。

按圖看看五指耙公園的馬鞭草紫色花海，公園還有其他景點好去處👇👇👇

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登山．騎行．散步．户外運動

它又被叫做「五指耙體育主題公園」。有着5.2公里長的五指耙綠道，貫穿整個公園；14條登山棧道連接各個出入口和景點；除此之外，園區內還設置了籃球場、兒童活動廣場、閲讀書吧等不同的設施，無論是散步、爬山、騎行還是親子來遊玩都十分適合。

打卡遊玩點，一天都逛不完

公園很大，一天都逛不完，整片園區都是綠意盎然的，讓人很容易就放鬆下來，每個景點之間都適合放慢腳步閒逛；恰逢馬鞭草花海盛開之際，不如來這裏賞花，也來場戶外吸氧之行吧。

遊園打卡指南：一步一景皆是好風光

馬鞭草花海 開啟浪漫盛夏

每逢7月開始，就是馬鞭草花盛放的季節。

五指耙公園內有着12畝面積大的柳葉馬鞭草，也迎來了它的最佳觀賞時期，成片的紫色花海在陽光下盛放，微風吹拂之際，花海隨之飄動，穿行在紫色花海之間，夢幻且美好，處處隨手拍都盡是大片。

今年的馬鞭草花期會持續到9月份，趁現在趕緊來打卡吧，不然錯過就要等明年啦。

松韻樓 俯瞰公園美景

復古的松韻樓是五指耙公園的標誌性建築。

在公園不遠處就能發現它的存在，松韻樓整體不高，僅三層樓，卻有着飛檐翹角，外型很是復古；但若想感受一番它的全貌，還需登頂處才可以。

登上松韻樓的樓頂，不僅可以遠眺五指耙水庫，也可以俯瞰整個公園及松崗的周邊美景，視野超級廣闊。

對了，這裏還是欣賞日落的最佳打卡點，若是有多餘的時間，不妨在這裏欣賞一場城市落日呢。

嶺南庭院 領略江南水鄉風情

從松韻樓下來，往水庫的方向走，就能找到這處深圳版「蘇州園林」。

面積將近1800平方米的傳統庭院，亭台樓閣、廊橋水榭，一步一景皆是好風光。人少清閒，不僅能夠領略一下江南水鄉的景色，還能感受到遠離喧囂的安寧。

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玻璃棧道 體驗「空中漫步」

在嶺南庭院的旁邊，還藏有一座透明「玻璃橋」。

整體高度4米，行走在上面可以看到下面的風景。沿着玻璃橋一直往前走，直通「暸望塔」，便可以遠眺五指耙水庫、欣賞公園的美景。

月季苑 看花展 遊園中園

這裏不僅有江南水鄉風光的嶺南庭院，在月季苑裏還藏着一個庭院。雖然庭院不大，但亭台樓閣、湖泊假山樣樣俱全。

月季苑主要是做月季花展，每逢月季花開，就可以來這裏領略一番專屬月季的美好景象。

五指耙水庫 遠眺 觀鳥 散步

沿着五指耙水庫漫步，感受迎面吹來的陣陣微風，看着湖面泛起漣漪，浮躁的心瞬間平靜，心情也會不自覺愉悅起來。

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庫尾濕地 賞「潮光山色」

在五指耙水庫最南端的庫尾濕地，蜿蜒曲折的廊橋，坐落在水面上。站在廊橋上，可以近距離欣賞公園的「湖光山色」。

這裡人少景美 享受悠閒時光

「在獨具特色的觀景廊架，安靜地放空」

「帶小孩散步，感受自然的好去處」

「在園區裏的籃球場，健康運動」

「在兒童活動區，感受快樂」



五指耙公園，人少景美，來這裏吸氧、散步、運動，還能將山湖美景、藍天叢林的美好收攬於心裏。

不如，趁陽光甚好，微風不燥，來這裏逛逛吧～

「抓住深圳盛夏的好天氣，去玩兒吧」

五指耙公園

地址：深圳市寶安區松崗街道大田洋六路

門票：免費

交通：

深圳地鐵：6/11號線松崗站，出站後可換乘公交或叫車

附近公交車站：大田洋公交總站、松崗華美工業園



Tips：

1、公園內有停車場方便停車

2、夏季注意防蚊蟲和蛇

3、園區內禁止升放氫氣球、風箏、孔明燈、無人機



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