香港手信｜港女評香港5大手信搵笨反被指無知　網民：你太年輕吧

香港手信！近日小紅書有名香港女生分享自己對香港著名5大手信的見解，直指大都名過於實，部分所謂的「名物」更是本地人「聽都未聽過」，根本不值得排長龍購買！原以為身為港人分享本地手信心得實多人支持，誰知結局反惹大量港人留言吐糟，不少人指拍片少女年紀太細唔識，更有網民直斥其無知！即睇是哪5大手信如此惹爭議。



早前有香港女生在小紅書拍片分享香港著名5大手信「名過於實」，根本不值一買。（截圖自小紅書）

港女評5大手信搵遊客笨

不止港人愛北上，其實香港也是深受內地旅客歡迎的旅遊城市。去旅行又點少得買土產作手信帶回家？近日小紅書有位香港女生分享自己對香港著名的手信見解，直指5款土產實際名過於實，有些更是本地人「聽都未聽過」，根本不值得大排長龍，浪費時間去買。她分別列舉了5款熱門香港手信為例，當中包括珍妮小熊曲奇、黃道益活絡油、德成號蛋卷、陳意齋燕窩糕，以及帝苑酒店四重奏蝴蝶酥。原以為身為香港人，分享本土手信心得，必引來多人支持，誰知結局反被大量香港網民吐糟，不少人指拍片的少女年紀太細唔識「老字號」，更有網民指其無知。

港女差評5大香港手信單：

【1】珍妮小熊曲奇

【2】黃道益活絡油

【3】德成號蛋卷

【4】陳意齋燕窩糕

【5】帝苑酒店四重奏蝴蝶酥



港女：珍妮小熊曲奇本地人不會買。

網民：不知幾多香港粉絲！

該名香港女生先指珍妮小熊曲奇好受旅客歡迎，見過有些內地朋友都是十盒十盒的買，「好誇張」！她又指，事實上，香港本地人根本不會特地買來吃！不少網民隨即回應指，其實本地也很多人是珍妮曲奇粉絲！有網民表示自己由赤柱元祖店開始就支持，很喜歡珍妮曲奇一入即化的口感，定價也合理，「自己很喜歡吃，更會買給同事吃」！不過，亦有網民指近年珍妮曲奇商業化後，味道已不及從前，純粹是口味變了所以無幫襯。

港女：所有搽腰酸背痛的東西都可取代黃道益活絡油。

網民：骨快脆的我，常備一支睇門口。

港女又指，黃道益活絡油又是一個內地旅客爭相購買的東西，她指在香港任何搽腰酸背痛的東西都是一樣，任何一款藥油都可取代黃道益活絡油！香港人不會刻意買，也不懂為何這油為何忽然這麼紅！同樣地，不少網民指自己喜歡常備一支「看門口」！網民指港女是00後，像我們這些年紀較大，骨頭脆就知道它（黃道益活絡油）的好！又有人指覺得黃道益很好用用，香港應該家家都有，普及程度好高。

港女：號稱香港最難買的德成號蛋卷，只是北角區有名，其他區無人識。

網民：德成蛋卷很有名，想試但次次都買唔到。

號稱香港最難買的德成號蛋卷，為北角老字號老餅家，根植香港八十多年，幾乎每次蛋卷出爐前一、兩小時，門口已排滿人龍，即便二三百人排也見慣不怪。這點令港女最難以理解，她直言可能這間店確實很有名，不過僅限北角，其他區根本無人識！對此，網民就表示不服，指「德成號光是做訂單就忙不過來，你說的只有附近街坊知道其他香港人不認識，會否因為想買買不到？」，他又補充指德成號蛋卷真是神級好食，「吃過很難不想再買」，更反問作者其實有無食過？

港女：天皇巨星都是陳意齋常客，燕窩榚味道只是白糖糕帶點粉味。

網民：陳意齋出名梅，不是燕窩糕哦！

在5款香港手信中，港女表示最伏便是陳意齋的燕窩榚，味道只是白糖糕帶點粉味，一點也不好吃！又指店家靠明名效應，因有天皇巨星是它的常客才火起來。對此，有識食網民直指妹妹唔識食，陳意齋最出名是梅乾，陳寳珠年代的明星們很愛吃！而後期較多有錢人買扎蹄，至於燕窩就未聽過！陳意齋老一輩的人比較認識，其實係傳統小吃，吃的是懷舊感。

港女：四重奏蝴蝶酥是好食，但網店便宜好多。

網民：以淘寶貨比較就不是香港味。

至於最後一款香港手信中，該香港女生也表示不會想買四重奏蝴蝶酥，味道雖好，但網店也有很多同類產品，味道差不多，真的不用去買。網民指帝苑的蝴蝶酥，出名是最初主廚聯乘謝霆鋒創辦，雖起於明星效應，不過味道確實不錯，「既然買香港手信，便不要和淘寶貨比較」。