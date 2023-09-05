中華壽司爆紅網民大開眼界　冰皮榴槤炸大腸壽司16大圖鑑勁過明將

中華壽司內地掘起！繼早前的燒味壽司後，近日小紅書有內地網民分享廣州新興一系列中華壽司，並喜稱「咱中國人有自己的壽司」！當中，令人驚訝是連榴槤、薑汁撞奶、皮蛋、臘腸等食材都成了主要餡料之一，獵奇程度連「見慣世面（明將）」的香港網民都嘖嘖稱奇，感憾「明將遍國開花」！今次記者附製「獵奇中華壽司16大圖鑑」，讓大家見識內地壽司的創作及幻想力有多驚人，不知當中大家敢食幾多款？



（圖片來源：小紅書@唱片裡的衣櫃）

內地網民：咱中國人有自己的壽司！

古語有云「背脊向天，人皆可食」，無日本海鮮進口，壽司癮又發作，中國人自有一套應付方案。對於創作力無限的中國同胞，無日本海鮮又點，想歎好味壽司都是Easy Job！繼早前大熱的燒味壽司後，廣州近日又有內地網民拍片分享有新興的中華壽司系列，並以「無輻消受！咱中國人有自己的壽司」為題，力讚中華壽司好味兼口味獨特。

（截圖自小紅書）

片中網民稱無日料大家也不用怕，嘗中華壽司一樣滿足！隨即分享自己在廣州壽司店「御灶四季」嘗到的平靚正創意壽司，如麻辣毛肚壽司、皮蛋三文魚壽司、肥腸壽司、腦花壽司、蔓越莓開心果牛肉壽司、廣式臘香墨魚壽司等，與傳統日式壽司店不同，店家用的食料九成是熟的，並加入不少廣州或川式調味料，口味別樹一格！食勻咸味壽司，內地網民又指嫌都未夠喉，還有傳統中式糖水口味壽司作「飯後甜品」，大推冰皮榴槤、薑汁撞奶及奶香芋泥等，獵奇程度一浪接一浪。

為方便大家閱讀，記者結合內地網民意見，整理了「獵奇中華壽司16大圖鑑」 ▼ ▼ ▼

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內地中華壽司爆紅 港網民都稱奇：勁過明將

內地中華壽司興起，在香港各大社交平台均引發熱討。不少網民拿中華壽司與早年在香港全線結業的明將壽司比較，驚訝獵奇程求不相伯仲，笑指「明將遍國開花」！有人甚至覺得，連冰皮榴槤及薑汁撞奶都可變成壽司，分明「勁過明將」！

有眼利香港網民指，其實一件中華壽司，細細件賣十多元人民幣，性價比好低，如麻婆豆腐壽司及牛肚壽司等，根本就是迷你版丼飯，好心「咪X叫壽司啦」！又有人指好期待更多創意中華壽司，好想試魚翅壽司、冬菇壽司及咸魚壽司等。

即睇網民點睇中華壽司▼ ▼ ▼