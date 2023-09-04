柴灣新桂香叉燒天價$208斤較市價貴成倍　網民嘩然用進口黑毛豬？

柴灣美食！柴灣馳名叉燒！提到香港至有名的叉燒，不少人會聯想起柴灣新桂香新燒臘！新桂香出名半肥瘦「三粒肉叉燒」，很多名人如陳奕迅、陳凱琳都是其捧場客！不過，近日有街坊發現新桂香又稍稍加價，一斤叉燒狂飆賣$208，足足較市價貴一倍，全網嘩然！不少人直指「獅子開大口、另類鼓勵人北上」，亦有網民指「新桂香食過返唔到轉頭」，即睇網民點睇！



新桂香出名半肥瘦「三粒肉叉燒」！（圖片來源：小紅書@型英帥靚正大胃）

柴灣新桂香又加價！飆賣$208斤 網民：洗唔洗咁L貴呀？西班牙黑毛豬咩！

叉燒由細食到大，其外皮焦脆，肉汁豐沛，香甜中帶有獨特的燒烤香氣，可說是港式燒味的佼佼者！提到香港有名的叉燒店，柴灣新桂香新燒臘必然榜上有名！然而，近日有街坊發現新桂香又加價，叉燒現賣$208，價格好「離地」！街坊隨即拍照分享至社交平台，結果引發熱議，全網網民均覺得價格不合理，直指獅子開大口，「洗唔洗咁L貴呀？西班牙黑毛豬咩！」，又有人笑指是不是曲線鼓勵人北上、「即便好食都唔值呢個價！」

昨天有柴灣街坊開帖指新桂香叉燒又加價，賣到$208斤！（截圖自Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有自稱曾做燒臘舖的網民指，「叉燒90蚊斤有錢賺、乳豬8舊都有錢抓（賺），骨腩都係138蚊斤」，這個價錢（义燒$208斤）個老闆「賺到笑出聲」！又有網民分享自己平時買义燒，一斤都是$88，無法理解為何賣到$208斤，「自己整60-70成本」、「 兩百蚊係買到一切雞一燒鴨」！有網民指，可能柴記1哥名氣太大令店家加價「加到眼紅」，前陣子陳奕迅演唱會時，他曾開口讚新桂香义燒，自那次起「人龍無斷過」。

雖然全網一致認為新桂香叉燒$208斤定價太狼，但亦有網民讚新桂香的叉燒確實出色，「每逢四點叉燒出爐，門口都會排滿人龍」、「食過真係返唔到轉頭」。也有人指喜歡店家可揀不同程度肥瘦的叉燒，質素啪得住酒店，但價錢又低過酒店，覺得買來享受都可以接受。

即睇網民點睇 ▼ ▼ ▼

記者也翻查香港叉燒價格，港島平均$120斤、屯天元及荃灣區平均$80-$100斤，若味道真的出色過人，未知大家覺得$208斤值唔值得？