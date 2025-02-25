馬尼拉景點14大｜購物必去4商場！潛水探海龜＋騎越野車超正體驗

菲律賓馬尼拉14大必去景點！菲律賓雖然不算是熱門的旅遊勝地，但它豐富的海底資源，令不少潛水客慕名而來。此外，馬尼拉更有不少歷史建築和古蹟，加上各式餐廳、酒吧林立，日與夜各自精彩。記者是次整合了14個菲律賓馬尼拉的必去景點，讓你輕鬆玩遍馬尼拉！詳情即睇下文。



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馬尼拉現時發展蓬勃，處處摩天大廈林立的同時，又保留不少歷史遺跡，可謂城市新舊融匯。此外，都會區地鐵四通八達，出行、旅遊都非常方便，由香港前往馬尼拉機程更只需要兩個多小時，快閃一流！

購物玩樂篇：潮遊環球城 賞日落逛假日市集

菲律賓馬尼拉景點推介【1】購物：博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City）

博尼法西奧環球城（Bonifacio Global City）是馬尼拉新興規劃的商業區，亦是菲律賓最潮的區域。世界知名品牌及旗艦店、異國餐飲美食、酒吧夜店比鄰而立，包括被視為菲國最佳餐廳的Gallery by Chele、義大利菜Wild Flour Italian、菲律賓菜Sarsa等，亦有眾多購物中心、百貨公司、美食街等一應俱全，好行之餘，聖誕節時的精緻藝術裝飾更非常適合打卡，一整天也恐怕逛不完！

菲律賓馬尼拉景點推介【2】購物：Legazpi Sunday Market假日市集

Legazpi Sunday Market假日市集是一個尋寶好地方，亦是可以了解當地生活文化的好機會！假日市集除了售賣本土及國際美食以外，亦有當地人的手工編織包包、飾品及手作鞋子，購買伴手禮或紀念品就最適合不過了！

地址：At Herrera st. cor Legazpi and Salcedo, V.A. Rufino St, Legazpi Village, Makati, Metro Manila



菲律賓馬尼拉景點推介【3】購物：椰林日落大道（Roxas Boulevard）

椰林日落大道（Roxas Boulevard）被喻為是直通天堂的美景公路！全長7.6公里的公路有如直通天堂。沿著馬尼拉灣的海岸線散步，途中種滿椰子樹，在如此浪漫的氛圍下欣賞震撼的日落景觀，絕對能為此趟旅程加分！鄰近更有文化中心、廣場、公園、購物中心等設施，在附近閒逛等日落就一定不會錯過醉人的夕陽美景了！日落後這裡更熱鬧，大道兩旁開始駐滿菲式燒烤及咖啡啤酒攤車，更有不少酒吧營業到凌晨4點，完美開啟充滿熱帶風情的晚間派對！

菲律賓馬尼拉景點推介【4】購物：The Alley at Karrivin

The Alley at Karrivin是從廢置的倉庫改造成經過精心規劃的藝文樞紐，馬尼拉三大頂尖藝廊 1335Mabini 、Drawing Room 及Art Informal 亦相繼進駐The Alley，令其成為最熱門的文青集中地，更有不同藝術空間、藝術紀念品、打卡熱點、餐飲美食等，其中菲律賓餐廳Toyo Eatery更榮獲「亞洲50間最佳餐廳」、Writer's Block咖啡店更會提供電影放映，絕對是人生必試體驗！

地址：2316 Chino Roces Ave, Makati, 1231 Metro Manila, Philippines



水陸活動篇：潛水探海龜越野車探險 看全球90%珊瑚品種

菲律賓馬尼拉景點推介【5】水陸活動：馬尼拉海洋公園（Manila Ocean Park）

馬尼拉海洋公園（Manila Ocean Park）位於菲律賓馬尼拉市，是馬尼拉最新且交通方便的遊樂點。公園面積約為8,000平方米，擁有約14,000種海洋生物，可觀賞到企鵝、水母、熱帶魚等各式各樣的動物，此外，公園亦提供潛入泳池與小鯊魚、魔鬼魚互動的活動，是個不錯的體驗！

地址：Quirino Grandstand, 666 Behind, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila



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菲律賓馬尼拉景點推介【6】水陸活動：馬尼拉動植物花園（Manila Zoo）

馬尼拉動植物花園（Manila Zoo）佔地5.5公頃，雖然屬於小規模的動物園，但動物數量多達1,000隻，如大象、鱷魚、蟒蛇、巨蜥及孟加拉虎等稀有動物都能在這裡看到，值得花上1-2小時參觀。此外，園內亦設有餐廳、野餐區，即使玩到累了也有地方可稍作休息。

地址：Adriatico St, Malate, Manila, Metro Manila



菲律賓馬尼拉景點推介【7】水陸活動：阿尼洛（Anilao）

阿尼洛（Anilao）位於呂宋島卡倫班半島的南端，是菲律賓第一個開發為潛水旅遊的地方、同時亦是最容易到達的潛點，從馬尼拉出發只要約2小時的車程，非常方便！阿尼洛的潛水區可以看到全球近90%的珊瑚品種，有豐富的珊瑚生態圈和珊瑚礁群，更有機會可以看到海馬、海龜、礁鯊、裸鰓、鱉魚等罕見的海洋生物！潛完水後更可以欣賞巴拉楊灣(Balayan Bay)的美麗夕陽，休閒又寫意！

菲律賓馬尼拉景點推介【8】水陸活動：海豚灣（Puerto Galera）

海豚灣（Puerto Galera）位於菲律賓第五大島—民多洛島，同樣是菲律賓潛水勝地之一，從馬尼拉市中心開車約3.5小時車程，毋須再轉乘船隻就能抵達潛點，尚算方便！除了潛水以外，亦可體驗、划船、風帆、獨木舟等一系列水上活動。

海豚灣的水底資源非常豐富，可以看到小丑魚護家鬥海龜、超級鼻涕蟲、紫色海星等海洋生物，更可探索二次世界大戰時的日本沉船！

菲律賓馬尼拉景點推介【9】水陸活動：蘇比克灣（Subic Bay）

蘇比克灣（Subic Bay）位於呂宋島的西海岸，從馬尼拉市中心開車約3小時便可抵達。由於蘇比克灣以前是美國海軍設施的所在地，因此在海底可以看到船隻和飛機殘骸，看到沉船還可以看到成千上萬的魚群，包括玻璃魚、天使魚、斑點甜唇、海鰻、絲帶鰻等不常見的海洋生物，甚至可以和海龜、鯊魚、海豚一同探索海洋！

菲律賓馬尼拉景點推介【10】水陸活動：ATV越野車探險

遠離馬尼拉市區，除了潛水以外，亦可以來一趟越野車探險之旅！由馬德雷山脈（Sierra Madre）騎乘ATV越野車，穿梭蜿蜒的小徑、田野、草原，越過泥濘與河流，探索菲律賓鄉村和大自然風情！

除了可以遠眺黎剎省內的美麗山丘、壯觀的娃娃壩（Wawa Dam），絕美的天際線令人震撼，賞日落更是一流！從馬尼拉市區出發到馬德雷山脈亦僅需1小時車程，非常方便！如果時間許可，亦可以到距離9小時車程的阿爾拜馬榮火山騎乘越野車，探索以前熔岩流的戲劇性美景！

自然景觀篇：最活躍火山雄偉奇觀 古蹟堡壘沉浸藝術氛圍

菲律賓馬尼拉景點推介【11】自然景觀：馬尼拉大教堂（Manila Cathedral）

馬尼拉大教堂位於聖地亞哥堡附近，至今已有近500多年歷史。大教堂外觀宏偉，其巨大拱門、彩色玻璃窗等哥德復興風格建築極具藝術價值。此外，教堂內部放有遠東地區其中一個最大的管風琴，以及各種雕塑、繪畫和祭壇裝飾品，喜歡歷史文物的朋友不妨前來觀賞。

地址：Cabildo, 132 Beaterio St, Intramuros, Manila, 1002 Metro Manila



菲律賓馬尼拉景點推介【12】自然景觀：聖地牙哥堡（Fort Santiago）

聖地牙哥堡（Fort Santiago）位於馬尼拉的王城區，是馬尼拉當地歷史最為悠久的古蹟，曾經用作軍事基地和監獄，在內可以走遍堡壘的戰場、建築、博物館、地牢和隧道，亦可以漫步在公園內環繞堡壘的熱帶樹木之中，如果想了解菲律賓過去的軍事歷史和不同時期的歷史演變，聖地牙哥堡是一個不錯的選擇！

地址：Gen. Luna St, Manila, Philippines



菲律賓馬尼拉景點推介【13】自然景觀：菲律賓國家博物館（Pambansang Museo ng Pilipinas）

菲律賓國家博物館（Pambansang Museo ng Pilipinas）毗鄰黎刹公園，鄰近馬尼拉王城區。博物館分為五大展區：藝術、植物學、動物學、地質學和人類學，展示了菲律賓各個時期的歷史。除了博物館內充滿藝術氣息，純白的建築設計亦非常有歐美風格，打卡更是一流！

地址：Padre Burgos Ave, Ermita, Manila, Metro Manila



菲律賓馬尼拉景點推介【14】自然景觀：塔阿爾火山（Taal Volcano）

塔阿爾火山（Taal Volcano）位於呂宋島，是菲律賓最活躍的火山之一，距離馬尼拉50公里，海拔高度近311米！作為馬尼拉大都會附近最雄偉的自然奇觀，不少旅客都會坐船在湖上觀光，或者到塔阿爾火山島一日徒步遊，沿途景色優美、火山口非常壯觀、整個湖泊的景色盡收眼底，就算徒步過程辛苦一點也值得！

地址：Talisay and San Nicolas, Batangas, Philippines



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