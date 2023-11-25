深圳香蜜公園郊遊攻略　空中棧道漫遊森林、遊樂場　新手親子合適

【深圳好去處｜香蜜公園路線推介】秋涼去深圳可以考慮去香蜜公園呼吸新空氣，香蜜公園地勢不高，可以全沿著山徑、空中步道，輕鬆漫遊林間，沿途欣賞紅葉、風鈴木，再登上園內的小山丘，新手、親子家庭都適合行。即睇公園的地址、開放時間、交通資訊！



香蜜公園的小山丘（圖片來源：小紅書@DK青年社交旅行）

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香蜜公園內的黃花風鈴木（圖片來源：小紅書@光影余生977）

深圳香蜜公園郊遊攻略！

香蜜公園位於深圳福田區，在香蜜湖的附近。公園佔地42.4萬平方米，相等於約59個標淮足球場。公園內有一座小山丘，除了一般的山路，園內設置了空中棧道連接小山丘，讓大家可以在高處遨遊林間的同時，眺望福田的天際綫。

在不同季節，大家可以看到不同的景色。在春季，大家可以看到炮仗花、玫瑰怒放，而在秋季，則可以看到風鈴木綻放黃花，落羽松在湖邊飄蕩。

香蜜公園行山路綫

香蜜公園裡的小山丘不太高，新手、親子亦適合遊覽。大家可以從香蜜公園西面的入口進園，到花香湖開始行程。

香蜜公園行山路綫【1】花香湖及花蜜湖

花香湖及花蜜湖是香蜜公園的湖泊，湖水平靜，在晴朗的日子會呈現鄰近景物的倒影，化成天空之鏡。在秋季，湖畔的落羽松轉為橙、紅色，讓湖面美如一面調色盤。

香蜜公園行山路綫【2】玫瑰園

在花蜜湖的湖畔，有一個玫瑰園。園裡有不同顏色的玫瑰，不但有紅的，還有紫的、橙的、粉紅的，予人浪漫的感覺。在園裡打卡過後，便能繼續向北走，向空中步道方向前進。

香蜜公園行山路綫【3】空中步道

經過玫瑰園北面一段不算太斜的山路後，大家可以踏上空中步道。空中步道蜿蜒曲折，在林間七彎八拐，別具風味。大家在樹林高處倘佯期間，能夠看到福田的天際綫，也可以看到雀鳥在樹冠裡棲息的樣子。而在春季，大家更有機會看到炮仗花在橋上怒放。

+ 1

即使在夜間，空中步道也如常開放。大家不用怕入黑後，棧道會變得乏味。夜間，棧道會亮起彩燈，化成彩虹橋，變得相當夢幻，成為福田晚間的打卡好去處。

+ 2

空中步道的盡頭，是福田區兒童圖書館（香蜜分館）。即使不看圖書，也可以在館裡稍作休息、上洗手間，然後繼續行程。

香蜜公園行山路綫【4】荔枝園

休息過後，大家可以沿福田區兒童圖書館（香蜜分館）旁的山路北行，進入荔枝園。荔枝園裡種有多棵荔枝樹，構成清幽怡人的小樹林。每逢春夏之時，大家更能看到荔枝叢生，為樹林添上色彩。

香蜜公園行山路綫【5】石溪遊樂場

下小山丘後繼續向北走，可抵達適合小朋友放電的石溪遊樂場。遊樂場裡有繩網、有蓋滑梯、沙地，讓小朋友盡情嬉戲。

遊覽過後，大家可以在石溪遊樂場附近的東面出口離開，結束香蜜公園郊遊之旅。

香蜜公園鄰近好去處

香蜜公園附近亦有其他好去處，例如可以一邊欣賞香蜜湖湖景，一邊「圍爐煮茶」的食肆以及近期港人至愛的人氣超市——山姆超市等。詳情可參閱以下文章：

香蜜湖附近的深圳ONLYONE海島花園（圖片來源：深圳ONLYONE海島花園）

香蜜公園

地址：中國廣東省深圳市福田區農園路30號

開放時間：06:00 - 23:00

收費：免費

交通：乘搭深圳地鐵7號線，於農林站下車，經C出口離開再步行約7分鐘，可抵達公園西面的入口

