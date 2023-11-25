深圳香蜜公園郊遊攻略　空中棧道漫遊森林、遊樂場　新手親子合適

撰文：何以諾
出版：更新：

【深圳好去處｜香蜜公園路線推介】秋涼去深圳可以考慮去香蜜公園呼吸新空氣，香蜜公園地勢不高，可以全沿著山徑、空中步道，輕鬆漫遊林間，沿途欣賞紅葉、風鈴木，再登上園內的小山丘，新手、親子家庭都適合行。即睇公園的地址、開放時間、交通資訊！

香蜜公園的小山丘（圖片來源：小紅書@DK青年社交旅行）

此外，《香港01》「好食玩飛」為大家搜羅抵住靚酒店推介，有深圳高人氣酒店推介深圳南山酒店推介福田酒店推介深圳南澳酒店推介坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，度假歎世界一流！以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，讓你計劃旅程時慳得更多

香蜜公園內的黃花風鈴木（圖片來源：小紅書@光影余生977）

深圳香蜜公園郊遊攻略！

香蜜公園位於深圳福田區，在香蜜湖的附近。公園佔地42.4萬平方米，相等於約59個標淮足球場。公園內有一座小山丘，除了一般的山路，園內設置了空中棧道連接小山丘，讓大家可以在高處遨遊林間的同時，眺望福田的天際綫。

在不同季節，大家可以看到不同的景色。在春季，大家可以看到炮仗花、玫瑰怒放，而在秋季，則可以看到風鈴木綻放黃花，落羽松在湖邊飄蕩。

香蜜公園行山路綫

香蜜公園裡的小山丘不太高，新手、親子亦適合遊覽。大家可以從香蜜公園西面的入口進園，到花香湖開始行程。

香蜜公園行山路綫【1】花香湖及花蜜湖

花香湖及花蜜湖是香蜜公園的湖泊，湖水平靜，在晴朗的日子會呈現鄰近景物的倒影，化成天空之鏡。在秋季，湖畔的落羽松轉為橙、紅色，讓湖面美如一面調色盤。

香蜜公園行山路綫【2】玫瑰園

在花蜜湖的湖畔，有一個玫瑰園。園裡有不同顏色的玫瑰，不但有紅的，還有紫的、橙的、粉紅的，予人浪漫的感覺。在園裡打卡過後，便能繼續向北走，向空中步道方向前進。

香蜜公園行山路綫【3】空中步道

經過玫瑰園北面一段不算太斜的山路後，大家可以踏上空中步道。空中步道蜿蜒曲折，在林間七彎八拐，別具風味。大家在樹林高處倘佯期間，能夠看到福田的天際綫，也可以看到雀鳥在樹冠裡棲息的樣子。而在春季，大家更有機會看到炮仗花在橋上怒放。

+1

即使在夜間，空中步道也如常開放。大家不用怕入黑後，棧道會變得乏味。夜間，棧道會亮起彩燈，化成彩虹橋，變得相當夢幻，成為福田晚間的打卡好去處。

+2

空中步道的盡頭，是福田區兒童圖書館（香蜜分館）。即使不看圖書，也可以在館裡稍作休息、上洗手間，然後繼續行程。

香蜜公園行山路綫【4】荔枝園

休息過後，大家可以沿福田區兒童圖書館（香蜜分館）旁的山路北行，進入荔枝園。荔枝園裡種有多棵荔枝樹，構成清幽怡人的小樹林。每逢春夏之時，大家更能看到荔枝叢生，為樹林添上色彩。

香蜜公園行山路綫【5】石溪遊樂場

下小山丘後繼續向北走，可抵達適合小朋友放電的石溪遊樂場。遊樂場裡有繩網、有蓋滑梯、沙地，讓小朋友盡情嬉戲。

遊覽過後，大家可以在石溪遊樂場附近的東面出口離開，結束香蜜公園郊遊之旅。

香蜜公園鄰近好去處

香蜜公園附近亦有其他好去處，例如可以一邊欣賞香蜜湖湖景，一邊「圍爐煮茶」的食肆以及近期港人至愛的人氣超市——山姆超市等。詳情可參閱以下文章：

福田口岸好去處5大必逛　山姆超市深業上城食玩買／空中棧道賞花
香蜜湖附近的深圳ONLYONE海島花園（圖片來源：深圳ONLYONE海島花園）

香蜜公園

地址：中國廣東省深圳市福田區農園路30號
開放時間：06:00 - 23:00
收費：免費
交通：乘搭深圳地鐵7號線，於農林站下車，經C出口離開再步行約7分鐘，可抵達公園西面的入口

深圳酒店15間推介｜3分鐘到地鐵站／無敵海景套房／人均$195起深圳南澳酒店推介｜15精選住宿無敵海景／露天風呂／蓮塘口岸方便福田酒店13間推介｜人均$140起／近車站／大型商場／親子複式公寓東門酒店10間推介｜近東門步行街／1分鐘到地鐵／高CP值人均$74起深圳南山酒店7間推介｜2分鐘到南山站／海景房間／人均$123高CP值深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
深圳好去處
行山
福田
旅遊熱
景點
人氣景點
廣東
行山攻略
賞紅葉
風鈴木