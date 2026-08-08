深圳地鐵8號綫二期4車站6大景點推介！8號倉掃貨、遊大梅沙海濱

深圳地鐵8號綫二期4個新車站鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站，於2023年12月27日正式啟用。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合4個車站附近的景點，當中包括能品嚐新鮮水產的鹽田海鮮食街、能讓不少人買到心頭好的8號倉奧特萊斯、能暢玩水上活動的大梅沙海濱公園，以及被譽為「深圳的盡頭」的背仔角燈塔等。即睇6大景點的地址、開放時間！



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背仔角燈塔（圖片來源：小紅書@扶蘇不吃鱼）

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8號倉奧特萊斯（圖片來源：小紅書@阿魚tsuki）

深圳地鐵8號綫沿綫新站6大景點推介！

深圳地鐵8號綫【問題1】深圳地鐵8號綫即將延伸至哪些地方？

深圳地鐵8號綫將於2023年12月27日向東延伸至鹽田區東部的小梅沙，並於沿途增設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站及小梅沙站4個車站。

深圳地鐵8號綫【問題2】深圳地鐵8號綫的4個新車站有甚麼特色？

4個新車站都臨近海邊或河邊，以「山海如畫，築夢遠航」為主題，營造「漫遊山海」浪漫的地下空間。

鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站及小梅沙站將於12月27日啟用（圖片來源：深圳地鐵）

4個新車站皆以藍、白色為主色調，部份位置更加上了海洋生物雕塑、動畫作點綴。

深圳地鐵8號綫【問題3】鴻安圍站附近有甚麼景點？

深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【1】鹽田雙擁公園 —— 深圳中的「小京都」

位於鹽田河畔的鹽田雙擁公園面積並不算大，但卻有著引來不少人專程到場打卡的景色。在公園的河畔，有1間作為圖書館的小木屋，亦有一座鮮紅色的橋樑，如京都鴨川的風景，令該園被網民喻為深圳的「小京都」。

鹽田雙擁公園

地址：中國廣東省深圳市鹽田區北山道

開放時間：



深圳地鐵8號綫【問題4】鹽田墟站附近有甚麼景點？

深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【2】鹽田海鮮食街 —— 食盡深圳最新鮮水產

鹽田海鮮食街亦稱為鹽田海鮮一條街，因海鮮餐廳雲集而得名，是不少深圳人公認吃新鮮水產的好去處。街上許多海鮮餐廳的門前都設有飼養著活魚、扇貝、蟹隻，龍蝦的魚缸，店員會在大家面前將水產即撈即煮，保證夠新鮮。

鹽田海鮮食街

地址：中國廣東省深圳市鹽田區海鮮街

開放時間：24小時（各食肆開放時間不一）



深圳地鐵8號綫【問題5】大梅沙站附近有甚麼景點？

深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【3】8號倉奧特萊斯 —— 逛Outlet！買心頭好

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8號倉奧特萊斯是大梅沙具歐洲風情的Outlet，大家在場內倘佯，很容易便能找到具歐洲色彩的打卡位，也不難找到心頭好。大家在場內不難找到著名行李箱品牌Samsonite、運動品牌Nike、Fila、Adidas或服飾品牌Polowalk的商品。

8號倉奧特萊斯

地址：中國廣東省深圳市鹽田區聽湖路

開放時間：11:00 - 22:00（周一至四）；10:30 - 22:00（周五至日）



深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【4】大梅沙海濱公園

大梅沙海濱公園是大梅沙海傍的最大景點。在園內的沙灘，大家可以暢玩降傘、水上電單車、划艇、風帆等水上活動。不能下水的朋友，亦可以在沙灘上跟雕塑、藝術品打卡，享受海濱。

大梅沙海濱公園

地址：中國廣東省深圳市鹽田區鹽梅路105號

開放時間：07:00 - 22:00



深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【5】大梅沙海濱棧道

在大梅沙海濱公園向南走，可以走進大梅沙海濱棧道。大梅沙海濱棧道沿海而建，在棧道上倘佯可以拍下無敵海景，亦可感受到海風迎面吹拂，相當舒服。

大梅沙海濱棧道

地址：中國廣東省深圳市鹽田區聽湖路

開放時間：07:00 - 23:00



深圳地鐵8號綫【問題6】小梅沙站附近有甚麼景點？

深圳地鐵8號綫新站鄰近景點【6】背仔角燈塔 —— 「深圳的盡頭」

處於海岬之上的背仔角燈塔因朝向一望無際的大海，而被形容為「深圳的盡頭」，吸引不少人臨場打卡。雖然燈塔會在夜間一直運作，但接駁燈塔的小梅沙海濱棧道會在21:00關閉，所以想炤看燈塔熠熠生光的一面，也不要太晚才前往。

背仔角燈塔

地址：中國廣東省深圳市鹽田區梅沙街道深葵路海濱棧道背仔角端

開放時間：06:00 - 21:00



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