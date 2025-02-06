深圳巴士線8條｜直通車／跨境車直達山姆Costco／口岸免費去商場

深圳巴士｜深圳景點多多，不過部份景點距離地鐵站較遠，或要轉車多次方能抵達，乘搭巴士前往較便捷。《香港01》「好食玩飛」記者整合8條大家北上深圳食玩買時必知的巴士路線，除了有直通巴從香港直達山姆和Costco超市，還有從口岸出發的免費巴士專線！方便大家搜羅心頭好！



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永東直巴設有直達山姆超市的專線（圖片來源：永東旅行社）

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深圳巴士【1-2】褔田口岸免費巴士直達山姆褔田店+人氣商場

2025年「福田歡樂購」口岸商圈免費接駁專線於2月1日開始，限周末及香港公眾假日期間，一出口岸就能乘坐2條新免費巴士線。巴士分為A線、B線，開往山姆褔田店及多個人氣商場，重點是票價免費！

「福田歡樂購」A線

站點：福田口岸 ⇄ KKONE中洲灣 ⇄ 東海繽紛天地 ⇄ 印力中心（山姆褔田店）

服務時間：福田口岸開出 10:00 - 19:00；印力中心開出12:00 - 21:00（逢30分開車）



「福田歡樂購」A線（幸福福田微信公眾號）

「福田歡樂購」B線（循環線）

站點：福田口岸 → 卓悅中心 → 領展中心城／皇庭廣場 → COCO park → 平安金融中心 → 卓越INTOWN → 福田口岸

服務時間：10:00 - 21:00（逢30分開車）



「福田歡樂購」B線（幸福福田微信公眾號）

深圳巴士【3】永東巴士香港來往山姆福田店

山姆超市近期人氣爆棚（圖片來源：環島中港通）

深圳山姆超市人氣爆棚，不少港人專程北上到山姆大買特買。永東巴士開辦專線，由早到晚接載大家由九龍、新界多區出發北上山姆超市（福田分店）掃貨。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆，各站點開出的班次及收費如下：

永東巴士香港直達山姆福田店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【4】永東巴士香港來往山姆龍崗店

深圳山姆有4間分店，永東巴士還有另一金條專線到山姆超市（龍崗分店），上車地點遍佈香港國際機場及香港市區，如旺角油麻地、尖沙咀、沙田、鑽石山，經蓮塘口岸直達深圳龍崗星河COCO Park，可以直達山姆超市（龍崗分店）。每天來回38班次，來回票$110，平均每程$55！

永東巴士香港直達山姆龍崗店班次（永東巴士微信公眾號截圖）

深圳巴士【5-6】中旅巴士香港來往山姆／Costco龍華店

除了永東直巴，中旅巴士亦開辦了來往香港以及山姆超市龍華分店（位於壹方天地商場）的「壹方天地Costco購物專線」。與永東直巴不同，除了九龍、新界之外，中旅巴士亦有專線來往港島，單程車費$70起。要留意，部份站點只供巴士北上時上客或南下時落客，並非所有站點都一定有班次前往山姆。

另外，深圳Costco也是港人大熱的北上掃貨超市之一。中旅巴士開辦直通車，來往香港及龍華區Costco，單程車票$60起。在旺角、太子、荃灣、屯門、灣仔等地方都有上客點。

可前往山姆及Costco的上、落車站的班次如下：

中旅巴士香港來往山姆龍華店（深港榮利直通巴有限公司）

深圳巴士【7】環島中港通香港來往山姆前海旗艦店

環島中港通提供香港到山姆前海旗艦店的直通車，上車地點包括香港國際機場及香港市區，回程在前海山姆店門口已經可以直接上車回香港，即使掃貨買了大包小包，都可能舒適地回港。來回票最平$120，平均每程$60！班次詳情可於官方票務系統／微信小程序「環島中港通」查詢。

深圳巴士【8】口岸免費穿梭巴士 —— 直達寶安區！

寶安區亦有2條免費穿梭巴士路線來往口岸（圖片來源：深圳市公共交通管理局）

除了福田區、龍華區以及南山區，寶安區亦有2條免費穿梭巴士路線來往口岸。深圳巴士集團營辦的「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」，周末及中港公眾假期（平日收費為6元人民幣）從深圳灣口岸直達寶安區與南山區的商圈，方便大家行街、購物。

深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線

沿途主要車站及景點：

寶華地鐵站：寶安青少年宮、前海HOP天地

寶安行政中心站：壹方城購物中心

桂灣地鐵站：萬象前海、前海壹方匯、演藝公園



服務時間：

周末及公眾假期 09:00 - 20:00（每20至30分鐘1班車）



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