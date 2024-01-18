HK Express｜旅遊KOL教2個方法check in快人一步！行李仲會優先出

撰文：是啦差弟弟
出版：更新：

【HK Express攻略｜香港快運航空攻略】HK Express（香港快運航空）因機票價格較便宜，吸引許多人乘搭，亦令大家輪候辦理該公司登機手續的時間因而往往較長。有本地旅遊KOL在其頻道教授大家2個能夠盡快完成登記、寄存好行李，從而盡早上到飛機的方法。即睇怎樣做可以加快進度，避免錯過航班！

HK Express 航機（林頌華攝）

準備前往海外度假的朋友，不妨看看東京高評分酒店推介大阪酒店推介胡志明市酒店推介倫敦酒店推介烏來酒店推介、以及Trip.com/Booking.com/Agoda酒店優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多。

HK Express 航機（江智騫攝）

旅遊KOL教2個方法快啲上到機！

本地旅遊KOL佐雍較早前在其YouTube頻道「佐雍遊歷」上載了一條影片，告訴觀眾2個可以較快辦妥好HK Express登機手續，從而能早人一步上機的步驟。而影片公映後，隨即得到不少觀眾的讚賞。

本地旅遊KOL佐雍（圖片來源：Youtube@佐雍遊歷）

HK Express攻略【方法1】使用「『U-First』優先服務」

佐雍在片段中表示，大家在客運大樓排隊辦理登機手續前，經已有方法避免「大排長龍」。根據佐雍在去年復活節以及勞動節假期的觀察，辦理網上預辦登機或即場辦理登機手續的隊伍同樣相當多人。

故此，他建議不想排隊的乘客，可以在HK Express官方網站購買機票時，順便加購「『U-First』優先服務」，以使用排隊人數較少的優先通道。要注意！「U- First」的價格為$50，不能即場在機場櫃枱申請，只能在購買機票時一併購買或在網上加購。

可加購的「『U-First』優先服務」（截圖來源：HK Express）

除此之外，以「『U-First』優先服務」託運的行李，會被貼上特定貼紙。屆時，相關行李會被優先輸送到目的地的行李提取處，大家可以早其他人一步取得行李，節省等待「出行李」的時間。

優先取得行李後，大家便可以從速展開在目的地之旅程（圖片來源：Unsplash@brevite）

HK Express攻略【方法2】使用「智能登記」服務

佐雍建議不想加購「『U-First』優先服務」的乘客，可以使用排隊人數往往較少的「智能登記」服務，加快辦妥好登機手續的過程。

「智能登記」服務（圖片來源：機場管理局）

不過，他提醒並非所有乘客也可以使用「智能登記」服務，有4類人必須到航空公司櫃枱辦理手續，當中包括持英國國民（海外）護照（BNO）出境的旅客、未持有電子旅行證件的旅客、未年滿11歲或以上的旅客。此外，因地勤人員要檢查簽證的有效期，前往需簽證的國家、地區（例如台灣、越南）的旅客，同樣不能使用「智能登記」服務。

東京親子酒店11間推介｜1分鐘到上野站／寶可夢主題房／人均$278大阪親子酒店15間推介｜卡通主題房／有廚房／近地鐵／近環球影城台北親子酒店10間推介｜近捷運站／家庭主題房／兒童遊戲室首爾親子酒店10間推介｜兒童遊樂場+泳池／近樂天世界／免費接送深圳好去處｜精選10大深圳親子遊景點 附熱門深圳親子酒店名單
香港快運
香港快運
香港快運
攻略
航空公司
旅遊熱
行程攻略