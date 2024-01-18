HK Express｜旅遊KOL教2個方法check in快人一步！行李仲會優先出

【HK Express攻略｜香港快運航空攻略】HK Express（香港快運航空）因機票價格較便宜，吸引許多人乘搭，亦令大家輪候辦理該公司登機手續的時間因而往往較長。有本地旅遊KOL在其頻道教授大家2個能夠盡快完成登記、寄存好行李，從而盡早上到飛機的方法。即睇怎樣做可以加快進度，避免錯過航班！



HK Express 航機（林頌華攝）

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HK Express 航機（江智騫攝）

旅遊KOL教2個方法快啲上到機！

本地旅遊KOL佐雍較早前在其YouTube頻道「佐雍遊歷」上載了一條影片，告訴觀眾2個可以較快辦妥好HK Express登機手續，從而能早人一步上機的步驟。而影片公映後，隨即得到不少觀眾的讚賞。

本地旅遊KOL佐雍（圖片來源：Youtube@佐雍遊歷）

HK Express攻略【方法1】使用「『U-First』優先服務」

佐雍在片段中表示，大家在客運大樓排隊辦理登機手續前，經已有方法避免「大排長龍」。根據佐雍在去年復活節以及勞動節假期的觀察，辦理網上預辦登機或即場辦理登機手續的隊伍同樣相當多人。

故此，他建議不想排隊的乘客，可以在HK Express官方網站購買機票時，順便加購「『U-First』優先服務」，以使用排隊人數較少的優先通道。要注意！「U- First」的價格為$50，不能即場在機場櫃枱申請，只能在購買機票時一併購買或在網上加購。

可加購的「『U-First』優先服務」（截圖來源：HK Express）

除此之外，以「『U-First』優先服務」託運的行李，會被貼上特定貼紙。屆時，相關行李會被優先輸送到目的地的行李提取處，大家可以早其他人一步取得行李，節省等待「出行李」的時間。

優先取得行李後，大家便可以從速展開在目的地之旅程（圖片來源：Unsplash@brevite）

HK Express攻略【方法2】使用「智能登記」服務

佐雍建議不想加購「『U-First』優先服務」的乘客，可以使用排隊人數往往較少的「智能登記」服務，加快辦妥好登機手續的過程。

「智能登記」服務（圖片來源：機場管理局）

不過，他提醒並非所有乘客也可以使用「智能登記」服務，有4類人必須到航空公司櫃枱辦理手續，當中包括持英國國民（海外）護照（BNO）出境的旅客、未持有電子旅行證件的旅客、未年滿11歲或以上的旅客。此外，因地勤人員要檢查簽證的有效期，前往需簽證的國家、地區（例如台灣、越南）的旅客，同樣不能使用「智能登記」服務。