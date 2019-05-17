【光影武林】敗家仔：橋入三關任我打

撰文：李嘉譽
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電影：敗家仔 / The Prodigal Son
上映年份：1982
主演：洪金寶、元彪、林正英、陳勳奇
專題武術：詠春
劇情簡介
梁贊（元彪 飾）少年時家境富裕而喜歡習武，但他父母愛子心切，怕他被人打傷，故花錢收買拳師、流氓，著他們假裝打輸給梁贊。讓梁贊自以為功夫了得，還自封「打通街」，但佛山人私下揶揄他為「派通街」。
及後，梁贊被隨戲團四處演出的花旦梁二娣（林正英 飾）擊敗。認清事實的他遂留在戲班內苦纏梁二娣，希望能學習到其詠春拳法。與此同時，滿清王爺僧格林沁之子倪飛（陳勳奇 飾）亦找上了梁二娣，想跟他切磋武藝。但因為僧格林沁早有密令不可讓倪飛比武受傷，故倪飛的兩名隨從率先動手，將戲班上下屠戮殆盡，只有梁贊和梁二娣幸免於難。
經此一役，梁二娣終於收納梁贊為徒，並著他要好好跟自己的淘氣師兄黃華寶（洪金寶 飾）學習。詠春宗師梁贊的傳說，由此揭開序幕。
解構
《敗家仔》中，梁二娣（林正英 飾）向梁贊（元彪）講述了一句口訣：「橋入三關任我打」。意謂只要能夠進入到對方的手臂範圍以內，就可以佔盡優勢。按「詠春江志強拳術總會」的江志強師傅介紹，這句口訣其實還有另一節，即「遇橋上橋逢橋過」。其中關隘全在於「埋身逼打」，至於具體的操作如何，就記緊觀看江志強的影片介紹！