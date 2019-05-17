【光影武林】敗家仔：八仙枱

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電影：敗家仔 / The Prodigal Son

上映年份：1982

主演：洪金寶、元彪、林正英、陳勳奇

專題武術：詠春

劇情簡介

梁贊（元彪 飾）少年時家境富裕而喜歡習武，但他父母愛子心切，怕他被人打傷，故花錢收買拳師、流氓，著他們假裝打輸給梁贊。讓梁贊自以為功夫了得，還自封「打通街」，但佛山人私下揶揄他為「派通街」。

及後，梁贊被隨戲團四處演出的花旦梁二娣（林正英 飾）擊敗。認清事實的他遂留在戲班內苦纏梁二娣，希望能學習到其詠春拳法。與此同時，滿清王爺僧格林沁之子倪飛（陳勳奇 飾）亦找上了梁二娣，想跟他切磋武藝。但因為僧格林沁早有密令不可讓倪飛比武受傷，故倪飛的兩名隨從率先動手，將戲班上下屠戮殆盡，只有梁贊和梁二娣幸免於難。

經此一役，梁二娣終於收納梁贊為徒，並著他要好好跟自己的淘氣師兄黃華寶（洪金寶 飾）學習。詠春宗師梁贊的傳說，由此揭開序幕。