【電影】梁家仁　倉田保昭：聯手打造「有血有肉」的霍元甲

霍元甲、黃飛鴻、葉問等，他們的改篇故事，相信大家都耳熟能詳。基本上都是秉承著民族英雄的基調，一方面力抗外敵，一方面痛陣國人愚昩，哀其不幸、怒其不爭。 而由梁家仁、倉田保昭主演的《霍元甲》（Legend of A Fighter），雖然保留了上述風格，卻大膽將霍元甲描繪成日人的弟子。對比起愛國精神，這部電影更加著重描寫梁家仁與倉田保昭之間的師徒情誼，堪稱不一樣的「霍元甲」。

▍畢生恩師 竟是日籍高手

這個版本的《霍元甲》由袁和平執導，編劇為吳思遠、梁立人以及王晶，1982年上映。故事可分為上下兩個部分，劇情講述少年時代的霍元甲（袁日初 飾），乃武術大師霍恩弟（高飛 飾）的四子。但由於他天生體弱，所以霍恩弟並不想他習武敗壞家聲，只求他專心讀書。

其時從日本而來的武道高手山口江十郎（倉田保昭 飾），為了竊取霍家武學，正打算混入霍氏府弟。他在路上發現了受人欺凌的霍元甲，便主動應聘成為他的私塾老師，並千方百計向霍恩弟證明自己不諳武功。在兩師生相處其間，山口跟霍元甲建立了深厚的感情，他一邊偷學霍家拳，一邊向霍元甲傳授基本武技。回去日本前，山口將師門令牌贈予了霍元甲，希望他能夠好好習武。

而在老師的筆記指導下，霍元甲每日都會躲在牌扁後，偷學父親拳技。十多年過去，霍元甲（梁家仁 飾）已經長大成人，霍恩弟則因為年老多病，難以接受挑戰。霍元甲遂代父出征，接連擊敗了多個高手，包括中國拳師、俄羅斯拳擊手、日本武道家三木（李家鼎 飾）等。連串戰績，讓霍恩弟認可了霍元甲的傳人地位。

至於慘敗的三木，則選擇了切腹自盡。其父親派出了久未露面的山口，前往中國找霍家報仇。歷經十二年分別，霍元甲終於跟恩師重逢，卻由此知悉了他的真實身分，以及當初接近自己之目的。悲忿交集的霍元甲，在決戰前一晚，望著霍家祠堂內的祖宗家訓，一時動氣將之擊碎，卻被他發現了迷踪拳的最後秘笈……

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▍北派武打 那些年的武打巨星

袁和平的武打設計，素來都帶有濃烈的北派風格，並吸收了一些京劇的舞台設計。不僅招式幅度大，而且有很多跳躍、翻滾的動作，這些元素同樣見諸於本片之中。例如在霍元甲與地趟拳高手決鬥的一幕中，就有不少騰身躍起的拳腳交鋒。而霍元甲跟三木的對決，則直接借用了關雲長的京劇功架，去顯示中國人的氣魄。順帶一提，「鼎爺」李家鼎雖然是研習中國武術出身，但他亦曾學習過空手道，與梁小龍為同門師兄弟，乃香港第一批學習空手道的影視藝人。本片找來「鼎爺」扮演日本武道高手，或許就是劇組的精心安排，讓觀眾欣賞到「鼎爺」的真本領：

至於兩位主角：梁家仁和倉田保昭，亦相當有談論價值。梁家仁早年常在電視劇中飾演大俠，後來則多演諧角，直到近年方重掌「宗師」類型的角色。其實梁家仁本身就是一位傑出的武打演員，他早在1978年的《肥龍過江》（‎Enter the Fat Dragon）中，便跟洪金寶有過精彩的動作戲。後來亦在《癲螳螂》、《雜家小子》等經典電影擔綱演出。他的身手絕對能與一線打星睇齊，在《霍元甲》中亦表露無遺，對年青一輩來說，別具衝擊力。

而倉田保昭自不消說，他在日本及香港的影圈都享負盛名，他自己亦是貨真價實的空手道高手。此前介紹過的《精武英雄》，他跟李連杰的一場對打，便成為了港產經典。而這個版本的《霍元甲》，亦賦予了許多機會讓倉田保昭大顯身手。例如片中就有一段山口江十郎的熱身練習，展示出倉田保昭的身體質素。而他跟兩位「霍元甲」的相處時光，也顯示出倉田保昭的文戲功夫：

▍民族情懷以外的「霍元甲」

一般來說，這類改篇自近代武學宗師生平的影視作品，大多都是以民族主義作為基調。即藉著宗師的武技，不斷安排他們痛打外國侵略者，同時亦表達了對國人種種落後文化的不滿（這方面的最典型代表，是徐克的《黃飛鴻》系列，詳見《香港奇俠：黃飛鴻》一文）。這齣《霍元甲》自不例外，基本上除了山口江十郎，片中大部分的外藉角色都相當自大無知，時常借機羞辱中國武術，結果卻反過被霍元甲狠狠教訓。其中俄羅斯拳手更是被霍元甲用拳擊規矩打敗，用以顯出中國武術的博大精深。至於前文提到模仿關雲長功架的一幕，主題亦是要以中國的武聖，對抗日本的武聖宮本武藏。

李連杰版的黃飛鴻，完全演繹出「哀其不幸，怒其不爭」的心態（圖片擷取自http://bit.ly/2ZKCZEN）

但是相比起宣揚民族主義，本片更著重描繪霍元甲與山口江十郎的師徒情誼。雖然山口最初接近霍元甲，是要潛入霍家「偷拳」。然而，他對霍元甲的感情卻是真摰無比。霍元甲的武技、性格，都是由山口塑造。甚至霍元甲敢於推陳出新、挑戰祖訓的精神，都是由山口所賦予。去到最後，山口甚至不惜犧牲自己，成就霍元甲的宗師之名。所有這些付出，都反映出他們兩人之間的感情，的確是發自內心。由此亦反證出，並非所有日本人都是壞人，他們更可以對中國人起到啟發作用。

另一方面，本片亦出現了一些對傳統禮教，及國家觀念的反思。除了是霍元甲對祖宗家法的不滿之外，在山口再被派往中國的時候，三木亦是不斷用「榮譽」二字——武士的榮譽、天心流的榮譽、大日本的榮譽——去逼迫山口執行任務。凡此種種，都不斷突顯出國家觀念對於個人意志的扭曲。而民族之間的矛盾，亦是由這些當權者所推動。

或許比起其他版本的霍元甲傳奇，本片的演員陣容並沒有那麼為人熟知。但是編輯J卻認為，在民族主義盛行的武打電影之中，本片提出了更多思考的角度。而梁家仁的「霍元甲」，亦更加有血有肉，與李連杰的版本互相暉映。各位讀者萬勿錯過。