【文化】橫跨北非、中亞、東南亞的伊斯蘭文化圈武術

伊斯蘭文化是人類古老文明之一，大約公元7世紀，伊斯蘭教信仰自阿拉伯半島出現後，以伊斯蘭教為主軸的文化迅速傳播至中亞、西亞、南亞及北非各地。這次盤點的伊斯蘭文化圈武術，有以下兩個注意事項。

1.所選武術發源國家，現在八成或以上人口是伊斯蘭教信徒。 2.有些武術發源時間遠早於伊斯蘭信仰傳播至該地區，但這些武術卻在伊斯蘭文化下繼續發展，因而也受到影響。

小編盤點以下6種武術，至今仍流行於伊斯蘭文化圈。

▍伊朗：Razmafzar及摔跤

Razmafzar相傳自古波斯年代已流傳。Razmafzar主要是單手兵器武術，兵器會包含多種不同類型如長矛、短刀、錘和斧頭，但以像彎月的長刀Shamshir為主流，劍士會配合鋼或皮革小圓盾牌戰鬥，而武術設計特點同時兼顧應付騎兵和步兵。

伊朗另有一種傳統體操和摔跤運動名叫Sport of the Ancient。在波斯時代，體操手/摔跤手要在Zurkhane (類似現在健身院)受訓，除了摔跤武藝外，還要學習謙卑和崇敬之心。現在伊朗摔跤在伊朗已不及古時普及，反而在伊拉克、阿富汗一帶流行。體操手/摔跤手平常要在Zurkhane內練習，要舉起一些重物顯示勇武，並展示旋轉為主舞姿。

▍古埃及：棍棒術

Tahtib（埃及阿拉伯語：تحطيبtaḥṭīb）是埃及傳統的棍棒武術，原名全寫是"Fan a'nazaha wa-tahtib"，意即「通過棍棒以達至正直和誠實的技藝」。而"Tahtib"一詞源自“Hatab”，意思是「木棍」。

隨時代演變，Tahtib由原來的武術用途演化成埃及民間舞蹈之一，又名為「棍舞」。今時今日，Tahtib成為集民間舞蹈、武術、運動、防身術於一身的文化載體，亦是聯合國教育、科學及文化組織的非物質文化遺產之一。

Tahtib使用的木棒有兩種，較短的稱為"Nabut"，長約130厘米（約4英尺）；較長的稱為"Asa"長達3米（12英尺）。據說這些棒是以柳條造成，令棍棒具有一定彈性。

隨時代演變，Tahtib由原來的武術用途演化成埃及民間舞蹈之一，又名為「棍舞」。今時今日，Tahtib成為集民間舞蹈、武術、運動、防身術於一身的文化載體，亦是聯合國教育、科學及文化組織的非物質文化遺產之一。（圖片擷取自ttp://bit.ly/2mxt1aV）

▍中亞：馬上摔跤Er Enish

這是一種區域武術，流行於中亞幾個國家，這些國家的伊斯蘭教徒人口俱佔大約七至八成左右。

Er Enish，又名為Oodarysh，是中亞地區（哈薩克、吉爾吉斯坦等）遊牧民族的傳統馬上摔跤運動。據說，在吉爾吉斯族的英雄史詩《瑪納斯》（成書於公元9至10世紀）中便提及過Er Enish，所以Er Enish應該已經有差不多一千年的歷史。

Er Enish在古時候是一種激烈而危險的馬上搏擊摔跤活動，允許騎者抓住對手的軀幹、手腳肢體、關節，以一切可能方法把對手摔在地上，擊敗對手。時至今日，Er Enish經已發展成一種具有完善規例的馬上摔跤競技項目，更自2014年起成為世界遊牧民族運動會的競技項目之一。

Er Enish在古時候是一種激烈而危險的馬上搏擊摔跤活動，允許騎者抓住對手的軀幹、手腳肢體、關節，以一切可能方法把對手摔在地上，擊敗對手。時至今日，Er Enish經已發展成一種具有完善規例的馬上摔跤競技項目（圖片擷取自http://bit.ly/2pFbC1M）

▍土耳其：塗油摔跤、Ata Savunma Sanatı

電玩遊戲《Super Street Fighter IV》中的角色Hakan就是使用塗油摔跤。塗油摔跤(Yağlı Gűreş，Oil Wrestling) 據說於14世紀時期於土耳其誕生。比賽塗油有說是為了展示平衡和互相尊重，亦有說是古時很多人會用油來驅蚊，所以用油覆蓋身體去摔跤。

比賽前選手會以橄欖油塗身，這些油或會混入清水以抵禦太陽的高溫。選手們會上身赤裸，下身穿著一種名叫Kispet 的皮褲出賽。按現代的賽例，作賽時間為30分鐘。他們會在草地上比賽，而賽場亦比一般的摔跤賽場大很多，同時一個大賽場中會有多人同時比拼。

Ata Savunma Sanatı亦為土耳其傳統武術，在土耳其語意思是祖先所留下來的徒手防身術。他們穿著有著土耳其代表色紅色道服，一般學生是紅色V領，黑帶師父是穿黑色V領道服。

塗油摔跤(Yağlı Gűreş，Oil Wrestling) 據說於14世紀時期於土耳其誕生。比賽塗油有說是為了展示平衡和互相尊重，亦有說是古時很多人會用油來驅蚊，所以用油覆蓋身體去摔跤。（圖片擷取自http://bit.ly/2J5rzoY）

▍烏茲別克：Karush

克拉術是一種古老的摔跤技術，起源於現今烏茲別克的土地上，相傳帖木兒帝國雄主帖木兒便是以克拉術訓練士兵，雄霸中亞。根據最新的科學研究，克拉術至少有3500年的歷史，為其中一種最古老的武術之一。克拉術（Kurash）是烏茲別克語，阿爾泰語系突厥語族語言，意指「戰鬥」，亦有「以正義或公平的方式實現目標」的意義。

對於克拉術來說，9世紀是一個很重要的發展階段。在當時的中亞人民漸漸使用克拉術作為日常生活中的休閒、娛樂、社交等活動，而傳統假日、婚禮聚會、家庭聚餐大家也都慣用克拉術來慶祝，後來克拉術也就漸漸演變成有系統的正式競賽形式與有制度的大型比賽。

克拉術至少有3500年的歷史，為其中一種最古老的武術之一。克拉術（Kurash）是烏茲別克語，阿爾泰語系突厥語族語言，意指「戰鬥」，亦有「以正義或公平的方式實現目標」的意義。（圖片擷取自http://bit.ly/361Du14）

▍印尼：Silat

Silat，中文稱為席拉、印尼拳或馬來武術，是東南亞馬來族的傳統武術，流行於馬來半島、印度尼西亞、汶萊、新加坡、泰國、菲律賓、越南一帶。由於席拉主要靠師傅口傳身授，所以在歷史源流上欠缺詳細文字記錄。但經過多年來演變，它衍生出的門派不計其數，故以「Silat」作為這種傳統武術的統稱。

在運動競技中常見「Pencak Silat」。「Pencak」普遍用於爪哇、馬杜拉和巴里島等地區，「Silat」普遍用於其他地區，如印度尼西亞、馬來地區等。「Pencak Silat」是在1948年5月18日，當首個聯合了所有印尼地區中「Pencak」及「Silat」的組職在梭羅市成立時出現。這個組職就是Ikatan Pencak Silat Indonesia（IPSI，印度尼西亞的Pencak Silat協會）。此後，Pencak Silat這個詞已經成為印度尼西亞的官方術語。 這個術語也被許多不同國家使用，並成為競技運動名稱。