【拳擊】Joshua再鬥Ruiz　能否在沙丘之戰收復失地

胖子拳手Andy Ruiz 跟Anthony Joshua 的復仇戰：「沙丘之戰(Clash On The Dunes)」即將舉行。

（圖片擷取自：Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua II 2019 Twitter）

胖子拳手Andy Ruiz 跟Anthony Joshua 的復仇戰：「沙丘之戰(Clash On The Dunes)」即將舉行。

▍一番戰背景重溫

事情的開端發生在今年6月2日。詳細內容可參看：《【拳擊】Joshua爆冷慘敗 墨「胖子」拳手Andy勇奪四拳王腰帶》。

AJ 賽前戰績是 22勝0負。他在去年3月一舉統一四大組織（WBA、IBF、WBO、IBO）的重量級腰帶，只差Deontay WIlder的 WBC腰帶，AJ 便能夠完成「統一量級」的偉業。

原先AJ 這場比賽的對手應該是美國拳手Jarrell Miller，但由於對方在四月被VADA（Voluntary Anti-Doping Association）驗出「禁藥」反應，所以被紐約競技運動評議會(New York State Athletic Commission)吊銷牌照。輾轉之下，曾挑戰過WBO腰帶失敗的墨西哥拳手Andy Ruiz Jr. 便成為AJ 的對手。

▍一番戰賽前預測 跟「爆冷」結果

兩者身型上的「巨大差異」。撇開Andy 的「大肚腩」中年大叔身型及AJ 的「強壯」身型，兩者在高度上相差4吋，但相對「肥仔」Andy也重對手足足20.2磅。更令人為Andy「擔心」的是，他的臂展（Reach）比AJ 足足短了8吋。所以賽前大眾普遍看好ESPN P4P（Pound for Pound）排行第十的AJ 會在懸殊的臂展優勢下取勝。



+ 5 + 4 + 3

在首兩回合的均勢下，迎來當日比賽最具戲劇性的第三回合。Andy 在第三回合先被擊倒，然後馬上還回兩個擊倒給AJ。幸而經過第三回合的「逆轉」後，AJ成功重新掌握距離，但並不足以挽回劣勢。而Andy則開始轉以打擊AJ的軀幹，消耗AJ體力。

比賽進行至最後的第七回合，AJ 再次被擊倒在地。這次AJ被擊至吐出牙膠，即使能夠自行返回角落，卻對裁判數秒沒有反應（有言他在等Coner取回牙膠），於是裁判宣告以TKO終止賽事。

▍二番戰被喻為「沙丘之戰(Clash On The Dunes)」

網民的盞鬼改圖。（圖片擷取自：Goodfella Sports TV Twitter）

本來這次的比賽，將會於在英國威爾斯卡迪夫的千禧球場，或者於美國的麥迪遜廣場花園中舉行。但最後時刻沙地阿拉伯出標8300萬英鎊，就把比賽帶到了「中立場」中東。但同時有人指出，賽事在阿拉伯舉行員是種「運動洗白(sportswash)」。詳細內容可參看：《【拳擊】Joshua 再戰肥仔拳王Ruiz 選址中東有原因？》。

跟上次賽前預測截然不同，Andy 不再因為「胖子」外型而遭到小覷。據 oddsshark.com 的資料顯示，上次Anthony Joshua 的賽前賠率為（-3500），而Andy Ruiz Jr. 為（＋1200）。即是假如你買AJ 贏的話，你要押上 $3500美元才可贏到$100美元。相反，假如你買Andy 贏的話，只要押上 $100美元便贏到$1200美元。但去到今次二番戰，兩者賠率已拉近至：Anthony Joshua（-220），Andy Ruiz Jr.（+180）。



到底是AJ 復仇成功？還是「胖子」再下一城呢？這可能影響到日後的「拳王統一戰」，因為今場勝者將一舉贏得 WBA 、 WBO、IBF 及IBO的重量級腰帶，還差WBC 便能「一統量級」。

早前，美國WBC Heavyweight 拳王Deontay Wilder 擊倒古巴拳手 Luis Ortiz 接受訪問時，亦表示：「我希望能統一重量級頭銜，我們只需要一位拳王，一張臉孔，一個名字。重量級的圈子太小，不需要太多拳王，只應該存在一位冠軍，才不令拳迷困惑。而我就是那個擁有皇冠的人。」不過，這亦要Wilder 對上Tyson Fury 時保住腰帶才能當真。

但是，假如萬一成事的話，勢必又一場舉世矚目的比賽。

