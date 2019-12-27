【李小龍】真功夫被控盜用肖像15年　李香凝追討2億1千萬人民幣

內地著名快餐品牌「真功夫」，15年來一直以李小龍的形象設計旗下商標。近日李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee），就以「李小龍有限責任公司」（Bruce Lee Enterprises, LLC）的法人代表身份，正式向「上海市第二中級人民法院」提告，要求索償2億1千萬人民幣，並立即停止使用李小龍的肖像。 如果提告獲得接納，意味著「真功夫」將面臨全面變革。除了商標和各式宣傳，連公司名稱亦有可能需要變更。畢竟除了李小龍，實在很難找到能夠突出「真功夫」意涵的象徵。有網友便笑言，難道「真功夫」的下一個代言商標會是陳國坤？

中國本地的快餐王國

這宗新聞最先由內地深度娛樂帳號「娛理工作室」獨家報道，期後被轉載至各大平台。按照資料顯示，「真功夫」的原名為「168蒸品快餐店」，之後易名為「雙種子」。相較於主流的美式快餐店，「雙種子」以出售傳統中式蒸飯及點心為賣點。

2004年，公司創始人蔡達標花費了400萬人民幣，聘請「葉茂中營銷策劃機構」改革品牌形象。在葉茂中團隊的建議底下，「真功夫」正式登場，並採用了李小龍作為商標的設計藍本。此後，真功夫在內地火速發展，至今已經有超過600間分店。

截至2013年，真功夫的公司估值達到了16億人民幣。而根據2015年的單店營業額計算，真功夫在該年的全年營業額更加有百億元人民幣。

真功夫是中國本地的快餐王國，相較於主流的美式快餐店，真功夫以出售傳統中式蒸飯及點心為賣點。至今在全國已有超過600間分店。（圖片擷取自http://bit.ly/2Mzw9xD）

15年 11個商標

對於真功夫在商業上的成功，李香凝一方的代表律師葉芳表明，這完全是建立在長達15年侵權的基礎之上。他整理出真功夫由2004至2016年間所用的各個商標，基本上每一個都是模仿李小龍在電影中的造型和姿態。另外按「國家知識產權局」的官方網站顯示，真功夫還註冊了11 個帶有李小龍形象的商標。

事實上，依照葉芳的說法，真功夫創始人蔡達標曾經拒絕葉茂中公司「與李小龍後人聯繫取得授權」的建議。因此，真功夫絕對清楚自己正在盜用李小龍的肖像權。為此，「李小龍有限責任公司」已經正式向「上海市第二中級人民法院」提告，要求索償2億1千萬人民幣，以及維權合理開支8萬8千元。

關於這個賠款數額，葉芳表示，他們是參考成龍的商業價值來作估算。例如如在2010年至 2014 年間，格力電器（Gree Electric）每年支付給成龍的代言費為1400 萬元。而2019年成龍代言的市場報價則為一年3000萬元。以每年1400萬元計算，真功夫自2004年開始侵權，至今歷時15年，故此合計賠償2億1千萬元人民幣。

【點擊圖片觀看資料】

+ 3 + 2

面對指控，真功夫堅稱公司沒有侵權，不會更改商標，亦不會尋求庭外和解。而時隔多年再被起訴，他們亦相當疑惑。事實上，李香凝與真功夫之間早有交鋒。自2010年起，李香凝陸續將李小龍影電影及其商標的所有權買回來。當時李香凝便計劃控告真功夫侵權，但當時雙方並未啟動司法程序。隨後，「廣州市真功夫餐飲管理有限公司」為商標申請註冊時，李香凝亦曾提出過異議，但最終真功夫還是得以順利過關。

假如今次李香凝一方勝訴，意味著「真功夫」將面臨全面變革。除了商標和各式宣傳，連公司名稱亦有可能需要變更。畢竟除了李小龍，實在很難找到能夠突出「真功夫」意涵的象徵。有網友便笑言，難道「真功夫」的下一個代言商標會是陳國坤？

另一方面，這並非首次就李小龍形象而發生的爭議。早在今年7月，李香凝便公開批評名導昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），將李小龍塑造成一個滿身戾氣的自大傢伙。

似乎李小龍留給世人的，除了遺產，還有爭論。