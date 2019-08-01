【電影】《從前，有個荷里活》醜化李小龍？　李香凝力斥QT新作

由畢彼特、里安納度主演的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）以六七十年代的荷里活影圈作背景，片中還出現了李小龍一角。但此舉卻惹來了李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）不滿。 她批評導演昆頓搭倫天奴將其父親塑造成一個囂張自大的混蛋，聽著戲院裡的嘲笑聲音，讓她感到非常不舒服。而李小龍的傳記作者Matthew Polly也批評，電影裡的李小龍嚴重失真，程度直逼搞笑節目。

▍走進光怪陸離的荷里活時代

《從前，有個荷里活》，是鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino，簡稱QT）的第九部作品。故事講述1969年的洛衫磯，曾經紅極一時的演員Rick Dalto（里安納度狄卡比奧 飾），因為轉型失敗而陷了低迷。他的好友Cliff Booth（畢彼特 飾），乃退役軍人兼特技替身演員。為了讓Dalto東山再起， 兩展開了一段段奇情的故事，途中穿插著大量真實的演藝圈人物，以及歷史事件。

例如Dalto復出計劃的第一步，便是要結交他的新鄰居、著名導演波蘭斯基（Roman Polanski），之後又碰上了轟動一時的邪教組織Manson Family。至於Dalto所參與的電視劇《Lancer》，則為CBS電視台的經典西部劇集。其主角James Stacy也有在電影中，以年輕形像示人……

總言之，秉承著一貫帶點瘋狂的風格，QT利用這些上世紀的美國文符號，重塑出一個光怪陸離的荷里活世界。而當中最觸動華人影迷神經的，莫過於「李小龍」的出現。當Booth回憶起過去的慘痛經歷時，他便想起了自己曾經在拍攝《青蜂俠》（Green Hornet）其間，將李小龍砸到了車子之上，結果從此遭到封殺。

雖然QT一向都是李小龍的忠實影迷，在他的經典作品《標殺令》（Kill Bill）中，女主角奧瑪花曼（Uma Thurman）便穿上過一套跟《死亡遊戲》一模一樣的黃色緊身衣。但是今次《從前，有個荷里活》對李小龍的描繪手法，卻惹來了李小龍女兒李香凝（Shannon Lee）的猛烈抨擊。

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▍「他成了一個滿身戾氣的自大傢伙」

李香凝日前接受娛樂媒體The Wrap時表示，她理解為何電影會安排畢彼特跟李小龍對打，始終那是個充滿種族歧視的年代，白人演員確實不會看得起黃種人。而跟李小龍交鋒，則可營造出畢彼特的強大形象。她也覺得QT或許是想藉這個機會，反諷坊間對李小龍的各類型刻板印象。

但無論如何，她認為片中的李小龍始終是偏離現實太遠。作為一個60年代末的華人演員，李小龍需要付出多三倍的努力，才可以獲得相應的成就（"And not someone who had to fight triple as hard as any of those people did to accomplish what was naturally given to so many others"）。另外，他雖然經常遭受到挑戰，但很少會答允跟人打鬥。而本片則把李小龍「變成了一個滿身戾氣的自大傢伙」（He comes across as an arrogant asshole who was full of hot air）。聽著整間戲院的嘲笑聲音，讓她感到非常不舒服。

李小龍傳記《Bruce Lee：A Life》的作者Matthew Polly也批評，現實中的李小龍一直都在荷里活「掙扎求存」。縱使他是史提夫麥昆、波蘭斯基夫婦等大明星的武術老師（這些人物都有在本片中出現），但他一直都只能成為配角，甚至連亞洲人的角色也擔當不了。而《從前，有個荷里活》卻把他略帶輕挑的身體語言，誇大到跡近深夜劇場的搞笑節目。

例如李小龍本人，素來都對拳王阿里（Muhammad Ali）相當尊敬，但電影裡的「他」則高呼自己可以將阿里打至傷殘（Cripple）。李香凝亦提到，《青蜂俠》攝於1967年至1968年，但片中李小龍造型卻是取材自1973年的《龍爭虎鬥》。

誠然，本片的「李小龍」並非一無是處。李香凝就稱讚飾演其父親的華裔演員Mike Moh，是真正的「龍迷」，他完全模仿出李小龍的動作以及聲線。可惜在導演的指劃底下，終究無法還原出李小龍的精神。

華裔演員Mike Moh的表現受到李香凝讚賞，而他在荷里活的星途亦確實無可限量。

▍武術家的遺產

有關武術家在文藝作品中所引發的爭議，其實屢見不鮮。2006年，李連杰主演的電影《霍元甲》上映，不同於一向大義凜然的形象，片中的霍元甲自私、霸道，為了追逐「津門第一」的美譽，肆意打鬥並縱容徒弟四出作惡。直至家人被尋仇慘死之後，他才大徹大悟，成就一代宗師。然而，這種描繪方式卻惹起了霍氏子孫的不滿。

自稱為霍元甲孫子的老人霍壽金，就將電影公司乃至李連杰等人告上法庭，狀告他們侮辱先人、誹謗民族英雄。最終天津市一中院，以電影未有造成後人現實損失為由，宣判霍壽金敗訴。

而2010年上映的香港電影《葉問前傳》，則將詠春大師阮奇山描寫成身手遠遜於葉問的小師弟，結果引起了阮系一脈門人的強烈不滿，最後由劇組出面澄清道歉方致擺平。

編輯J認為，武術宗師對其後人及支持者，確實有著與別不同的象徵意義。如果隨便戲謔、嘲諷，引起爭議實在無可厚非。但希望武術界的同仁亦能明白，文藝作品終究不同於歷史研究，尤其是當某一個人物的故事已經被重提過太多次時（例如李小龍、葉問、黃飛鴻等宗師），很自然就需要發掘不同的視角。

如果武術界繼續希望以電影、漫畫的形式，去發揚武術，那自然亦要接受過程中，會出現各類型的偏差。與此同時，我們亦要知道，宗師是一個偉人，而不是一個宗教符號。只要製作方能夠承傳他們的精神價值，其他一切的外在特徵，實在無需過分執著。有時過分堅持某些特定形象（例如李小龍就必定要耍雙節棍、擤鼻子），反而會深化過去的刻板印象。

總之，不論是嘩眾取寵歪曲事實，或者一味對逝者造神，都不是健康的做法。希望各位深思。