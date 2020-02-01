【動漫】《萌獸寵物店》　用摔角與異世界魔獸打成一片

近年動漫出現了不少以勇者和魔王為題材的冒險作品，故事題材可以說是百花齊放。而當中的《萌獸寵物店》就將職業摔角與中世紀魔幻世界融為一體，讓熱愛動物和野獸的職業摔角手柴田源藏穿越到異世界，與狼獸人、龍族和吸血鬼組團，以不按理出牌的方式帶來一個爆笑的冒險故事。

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《萌獸寵物店》（日語：けものみち，直譯意思為「獸道」），是由曉夏目原作，まったくモー助和夢唄作畫的日本漫畫。於2016年11月起於《月刊少年Ace》開始連載，之後在2019年動畫化，全12集。

故事講述希望打完最後一場比賽就退休去經營寵物店的蒙面摔角手「蒙面野獸狂」柴田源藏在比賽途中因被選中為拯救世界的勇者而召喚到異世界。面對戴着面具並身上只穿着一條摔角手短褲的柴田源藏，異世界的公主說出了她的願望：希望勇者能夠打敗魔王並消滅世界上的魔獸。心愛動物的柴田一怒之下對公主使出一記德國式拱橋背摔，之後從城堡破窗而出，逃出城外......

動畫預告片：

夢想是開一所寵物店

與小狗宏之一同流落到異世界的柴田在誤會下解救了狼獸人少女希格蕾，在希格蕾的建議下成為了魔獸獵人，並決定以人類和魔獸能夠以愛共存的目標開一所魔獸的寵物店。但雖然職業為魔獸獵人，柴田反對向魔獸使用暴力，反而會以安撫的方式收服魔獸。任何在熱愛任何動物和野獸的柴田面前說出「討伐魔獸」等類似說話的人都會立即被柴田以職業摔角招式狠狠修理。

實力強悍但性格古怪的柴田漸漸引來其他的同伴，除了小狗宏之和嗜錢如命的狼獸人少女希格蕾外，還有什麼多會吃下肚的半龍人花子、終日喝酒的笨蛋吸血鬼卡蜜拉和神秘的蟻獸人吉克。

但這個組合基本上都不會遇上什麼好事，每次冒險後都會比之前更加財困。

動畫主題曲：

與日本職業摔角團體合作

與漫畫版不同，《萌獸寵物店》動畫版加入了不少動作場面，比漫畫版更有動感。每集柴田也會因為不同的事情而抓狂地向別人用上摔角技術。而原著出版商KADOKAWA也會在官方網站在每集結束後，由日本DDT職業摔角旗下的蒙面摔角手肌肉坂井在短片「本週的萌獸寵物店」中講解每集中的職業摔角元素。

第一集的「本週的萌獸寵物店」講解的就是蒙面野獸狂對公主使用的德國式拱橋背摔：

在真人宣傳片和MV中，除了MAO親自上陣外，柴田的原型HARASHIMA也有登場。

向前輩致敬

如果有看過同樣以職業摔角為題材的《筋肉人》和《虎面人》的話，不難發現《萌獸寵物店》動畫中有不少位置是向他們致敬。

