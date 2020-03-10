【柔道】嘉納行光離世　柔道之父繼承人、講道館第四代館長

講道館名譽館長、柔道創始人嘉納治五郎嫡孫——嘉納行光先生，前日因病逝世，享年86歲。

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嘉納行光1932年於東京出生，父親為講道館第三代館長嘉納履正（1900—1986）。在家學的影響下，嘉納行光自小追隨父親學習柔道。按嘉納行光憶述，自己曾向爺爺嘉納治五郎（1860—1938）表示，希望能找一個學習的對象，並以其為標桿。但嘉納治五郎卻告訴他，絕不能模仿任何人，必須忠於真正的自己。這段話深深影響了嘉納行光，亦讓他明白到柔道精神對個人以至社會的重要性。

1980年，嘉納行光從父親手上接棒，擔任講道館第四代館長，以及「全日本柔道連盟」（All Japan Judo Federation）第二任會長，直至2009年才卸任，轉而成為名譽館長及名譽會長。

2020年3月8日，嘉納行光因肺炎離世，享年86歲。講道館、全日本柔道連盟，以及國際柔道聯盟（International Judo Federation）都刊載了相關訃聞。他的喪禮將會由長女嘉納明石小姐，以及講道館全權負責，只準家人參與。之後，講道館會聯同全日本柔道連盟，再舉辦一場聯合祭拜，向這位柔道大師送上最後敬意。

