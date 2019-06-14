【名家】「京八流」名劍士源義經

有「鎌倉戰神」之稱的日本傳奇人物源義經，一生跌宕起伏，助族兄源賴朝執父仇，推翻平氏政權，創建鎌倉幕府。可惜兔死狗烹，功高震主，為源賴朝猜忌兄弟反目，最終義經被盟友出賣，兵敗切腹自盡。這為日本家傳戶曉的悲劇英雄，據說曾獲傳「京八流」和「鞍馬八流」等劍術流派，是日本劍術承傳其中一名重要人物。今天六月十五日是他的忌辰，也讓大家認識他波瀾壯瀾的一生。

源義經的兩把名刀

源義經(1159-1189)是日本平安時代末期武士。其父源義朝於平治之亂中為平清盛所敗，年幼的義經暫准在生母身邊撫育長大，七歲時被送到京都鞍馬寺生活。在寺院學習中得知自己父仇身世，決定學習兵法，為父報仇。據說義經在寺中得遇山中武藝高人傳授劍術(傳說云這高人是妖怪「大天狗」，學習「京八流」(又名「鞍馬八流」)，及後更憑高超劍術在五大橋收服破戒武僧武藏坊弁慶，主臣二人成為戰場上最佳拍檔和一生摯友。在一之谷奇襲、屋島之戰和決定性的壇之浦決戰中都表現突出。平氏敗亡後，與同父異母兄長源賴朝反目，弁慶和義經先後戰死或自盡。

早年日本NHK大河劇《源義經》。(圖片來源：https://www.plurk.com/p/falub9) 而據《義經記》等日本軍事物語所載，義經一生使用兩把名刀，一為據傳長六尺五寸(約195cm)的大太刀「今劍」。不過有研究指當時武士們多騎馬居多，不太適合以雙持持的大太刀作戰，懷疑「今劍」這名劍是後人杜撰之物。而另一名刀「薄綠」，據說為源氏家傳寶物，原為源義朝佩刀，這刀與其他太刀相較鐵質軟、刃為細直刃，流傳典故較多和複雜，大致是源義朝死後輾轉傳至源義經之手。 上文提及劍術流派「京八流」，雖然傳說謂源義經習自「大天狗」，但較可信的另一說法為學於鬼一法眼。這個人物記載於室町時代軍事物語《義經記》中，據說是文武兼備，住在京都一條崛川的陰陽師，據說平安時代末期，鬼一法眼在京都的「鞍馬山」向八位僧侶傳授刀法，故又名「鞍馬八流」。

「京八流」與多個分支

傳說義經透過鬼一法眼的女兒學習了兵書《六韜》，義經亦可能同時從他身上學習這流派。「京八流」及後一直流傳，又有不少分支。日本著名的兵法三大源流之一「念流」便據說與其有關，但因文獻缺失，這流派具體流傳關係並不明確。

例如戰國時代的「吉岡流」即其支流，「吉岡流」的傳人吉岡憲法直賢，曾任第十五代足利幕府將軍足利義昭的劍術指導，而他的後人後來與宮本武藏結下恩怨。其後人們與宮本武藏的決鬥成為日本劍術史著名一役，後稱「一乘寺決鬥」。

浮世繪畫師歌川國芳作《源義經與弁慶 》。(維基百科) 近代以來，「京八流」的其中一個分支「鞍馬流」，此派祖師為大野捋監，明治時期較興盛，現在成為古武術和現代劍道糅合之流派。除正面打擊外，也有變化捲落敵刀的技法。 平安末期到鐮倉時期是日本古劍道的趨形期。其時武士階級尚未興起，日本劍術尚未出現有系統的研究與發揚，而由於源平數十年交戰，令古劍術來了一次革新，並出了很多劍術家，源義經即其一。而鐮倉幕府成立後，武人階級興起，劍術、弓術和騎術日漸成為主要武藝。而中原傳來的禪宗思想又與劍術合流，產生了用劍哲學和各式流派。



參考：

http://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/029/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E5%85%AB%E6%B5%81

http://wushu.net.tw/oldbbs/viewthread.php?tid=481